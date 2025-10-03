Paula Oliveto: “Son las mismas prácticas, la misma mugre, Espert nos mintió en la cara”

La diputada nacional Paula Oliveto criticó con dureza a José Luis Espert y lo calificó de “desvergonzado” en medio del escándalo por el vínculo del legislador libertario con el supuesto narcotraficante “Fred” Machado.

“¿Qué cambio es este, no? Es cambiar para que no cambie nada. Son las mismas prácticas, la misma mugre. El mismo financiamiento, la misma mentira en el ejercicio del poder. Espert nos mintió en la cara”, aseguró la legisladora de la Coalición Cívica.

Marcos Novaro: “Es un gobierno con retazos y con gente muy poco seria”

“Es un desvergonzado”

“Pobre Pablo Rossi, lo que se debe haber decepcionado, porque le mintió en la cara a todos los periodistas. Es un desvergonzado”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Y también los argentinos tenemos que ver cómo aceptamos no sólo el financiamiento irregular de la política, porque ahora va a tener que mostrar Espert la factura por la cual teóricamente le facturó a Freddy Machado, a ver si realmente existe eso”, sostuvo Oliveto.

Y luego prosiguió en su cuestionamiento: “No puede ser que te mientan en la cara los dirigentes políticos que además son servidores públicos. Y en la forma de desfachatada. ´Yo no tengo que explicar nada´. Sí, hermano, vos tenés que explicar todo. Porque nosotros, que cobramos del pueblo y somos sus servidores, tenemos que explicar hasta cómo pagamos la camisa que llevamos puesta”.

“Se creen que son superiores con una soberbia que no se puede admitir en un país que quiere respetar su democracia. Estoy muy asqueada, porque hace veintipico de años que luchamos contra la corrupción y otra vez sopa, y otra vez sopa. Este sistema podrido sigue estando en los dirigentes argentinos. Y además te mienten en la cara”, enfatizó la diputada.

Además estimó que “Espert no va a renunciar porque él va a necesitar los fueros y por sus características personales”.

“Y porque sabe también que esta cosa de transferencias irregulares en bancos del exterior no solo lo practicaba Espert”, denunció.

Carlos Maslatón: “El plan económico está muerto y vamos a ver la muerte oficial después del 26 de octubre”

“Nos mienten en la cara mostrando una ética de la que carecen”

“Acá se ha instalado una mentira, el presidente dice que ´es una opereta, que esto no existía´, ahora resulta que existe y lo felicita por decir que lavó plata del narco”, aseveró Oliveto.

“Yo creí que era un tipo que no tenía acondicionamientos, que era una persona que venía de su casa, de la nada, y que tenía la fortaleza para limpiar con todas las cosas que él decía. La justicia terminó proponiendo para miembro de la corte a la corporación judicial más corrupta que existe en Comodoro Py. Financiamiento de la campaña espantoso. Diputados y senadores que no sólo no pueden explicar cómo viven, y funcionarios que no pueden explicar cómo viven, sino que también tienen un nivel de berretismo, de falta de trabajo, de formación. Todos los organismos de control diezmados, desprecio al periodismo independiente, al periodismo de investigación, desprecio a la oposición, el caso Libra, el caso Spagnuolo”, enumeró en otra parte de la entrevista.

“Nos mienten en la cara mostrando una ética de la que carecen”, recalcó Oliveto.