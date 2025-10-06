A menos de tres semanas de las elecciones, Milei prepara su desembarco en Chaco

Con el cronómetro electoral en cuenta regresiva, el presidente Javier Milei planea aterrizar el próximo sábado en la provincia del Chaco como parte de una intensa gira nacional previa a las elecciones legislativas. La visita, que aún no fue confirmada oficialmente por Casa Rosada, tiene un 90% de probabilidad, según adelantaron fuentes del oficialismo provincial.

El paso de Milei por suelo chaqueño se dará en el marco de un recorrido por cinco distritos clave que marcarán el tramo final de la campaña. La primera escala será el martes en Mar del Plata, donde participará de la inauguración de una planta junto al intendente Guillermo Montenegro, uno de los nombres que suena para integrar el Gabinete en caso de una reestructuración tras los comicios. El jueves, en tanto, el mandatario se trasladará a Mendoza para asistir a un almuerzo de la Cámara de Comercio de San Rafael, actividad impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo.

Luego de esos compromisos, el libertario tiene previsto arribar al noreste argentino con actos en Chaco y Corrientes. Será la segunda visita de Milei a la provincia desde que asumió la presidencia: la primera fue en julio, cuando participó de la inauguración del templo evangélico Portal del Cielo en Resistencia.

La llegada del jefe de Estado ocurre en un contexto político complejo: mientras el Senado analiza los DNU y las facultades delegadas, el oficialismo enfrenta tensiones internas tras el quiebre con José Luis Espert y la volatilidad cambiaria. En este escenario, la estrategia de La Libertad Avanza apunta a reforzar el contacto directo con el electorado en el interior y respaldar a los candidatos que competirán el 27 de octubre.

En el caso del Chaco, la lista oficialista está encabezada por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider para el Senado, y por Mercedes Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori para Diputados. Aunque todavía no se confirmó el itinerario de la visita presidencial ni si incluirá recorridas por el interior, la expectativa crece en torno a lo que será una de las últimas apariciones públicas de Milei antes de las urnas.