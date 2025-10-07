Javier Milei viaja a Mar del Plata y trata de dejar atrás la sombra de José Luis Espert

Javier Milei desembarca en Mar del Plata con un objetivo claro: relanzar la campaña, recuperar ímpetu frente al desgaste interno y dejar atrás —o al menos amortiguar— la sombra de José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado. Después del desopilante show de anoche en el Movistar Arena, donde el Presidente presentó su libro y desplegó una dudosa puesta musical y simbólica con su “Banda Presidencial”, también significó la vuelta del “Triángulo de Hierro”, el núcleo de poder simbólico que Milei busca reinstaurar.

El show de anoche, más allá de su carácter bizarro, cumplió una función de orden interior: sirvió para canalizar las tensiones que emergieron tras el escándalo Espert-Machado, reunir la tropa dispersa y reeditar la imagen de cohesión en La Libertad Avanza.

La aparición de Fred Machado

Sin embargo, hoy reapareció la figura de Fred Machado, el empresario aeronáutico que mantuvo vínculos con Espert y ahora carga con acusaciones que lo asocian con delitos de narcotráfico. Machado no es un personaje menor: su nombre llegó a reinventar la narrativa alrededor de Espert y, por extensión, obligó a Milei a revisar su estrategia de campaña. “Fue un error de Espert el desconocerme”, describió Machado su vínculo con Espert, y volvió a poner la sombra del narcotráfico sobre la campaña electoral del oficialismo.

Ese relato reaviva la polémica que el oficialismo intentaba enterrar. Porque si una de las intenciones visibles de la visita a Mar del Plata —y del espectáculo del Arena— era desacoplar la imagen de Milei de la de Espert, la aparición de Machado vuelve a poner ese vínculo en el centro del debate. El Presidente ha tratado de deslindarse (“No tengo dudas de su honorabilidad”, dijo respecto de Espert). Machado parece desmentir a Milei.

A la espera de la Justicia Electoral

En el plano técnico-electoral, la jugada más inmediata es la reimpresión de boletas. La renuncia de Espert como primer candidato bonaerense genera un problema: las boletas ya impresas llevan su rostro, su nombre y su número, y modificar esto tiene costos logísticos, judiciales y simbólicos inmensos.

El Tribunal Electoral ha pedido que el Gobierno especifique los costos totales de la reimpresión, qué imprentas están involucradas, los plazos de entrega y si se requiere una nueva licitación. En el mundo de las imprentas, algunos ya especulan que este giro podría aumentar en un 40 % el negocio del papel electoral, con un costo al Estado que algunas fuentes estiman en 15 mil millones de pesos.

Hoy en Mar del Plata: acto industrial y acto político

La agenda de Milei en Mar del Plata intenta un efecto doble: por un lado, la inauguración de la planta de Lamb Weston en el Parque Industrial General Savio —una inversión estimada en 300 millones de dólares— sirve para que el presidente muestre gestión, producción y anclaje territorial. Por otro lado, por la tarde la campaña retomará su pulso con una caravana por la calle Güemes y un acto frente al local partidario, ya con Santilli como candidato visible en la provincia.

El concepto del “Triángulo de Hierro”, integrado por Karina Milei, Santiago Caputo y el propio presidente, reapareció durante el acto del Movistar Arena y, tras el episodio con Espert, ese núcleo vuelve a exhibirse como garante de la conducción centralizada.