Encuesta: cuántos votos hubiera perdido La Libertad Avanza si se sostenía la candidatura de José Luis Espert

Con el correr de las horas, la onda expansiva del narcoescándalo que involucra al diputado nacional José Luis Espert con "Fred" Machado sigue repercutiendo en el tablero electoral. Diferentes análisis políticos dieron cuenta de que el elemento clave para torcer la voluntad del presidente Javier Milei en la defensa de Espert fue una "rebelión" de su mesa chica, muy atenta a las encuestas que daban cuenta de una debacle electoral en ciernes, especialmente en el distrito más estratégico del país, la provincia de Buenos Aires, donde Espert encabezaba la lista antes de su renuncia y donde el gobierno viene de una histórica derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Entonces, surge la pregunta: ¿Cuál hubiera sido la cifra de ese costo político si se mantenía la candidatura de Espert?

La historia negra de Espert

Un monitoreo de opinión pública que difunde la consultora Management & Fit arrojó algunos datos que pueden ayudar construir una respuesta frente a dicho interrogante político.

El estudio se llevó a cabo entre el 3 y al 5 de octubre, en una población residente en Argentina, con personas de 16 a 75 años y toma 1000 casos. Las encuestas fueron recolectadas con una metodología cuantitativa, de forma online e IVR (Respuesta de Voz Interactiva).

El costo político de la defensa de Espert

El dato clave de la encuesta es que el porcentaje de merca de votos de La Libertad Avanza frente a la pregunta: "Este incidente, ¿modifica tu voto de cara a la elección legislativa de este año?" hubiera sido de un 6,2%. Este porcentaje, a su vez, está compuesto de un 3.6% que respondió "Sí, iba a votar a LLA y ahora voy a votar por un opositor" (esta tendencia se presenta con mayor fuerza en mujeres), y por un 2,2% que respondió´: "Sí, iba a votar por un LLA y ahora no voy a ir a votar".

El estudio agrega otros datos que a su vez minimizan el impacto del fenómeno en términos generales: "El 54% declara que lo denunciado no repercute en su voto, ya que votaría por otro espacio, con un 34,3% que menciona que tampoco repercute en su voto y que apoyará a La Libertad Avanza en la Elección de Octubre".

El costo del apoyo de Milei a Espert

El estudio de Management & Fit agrega: "Respecto del apoyo de Milei a Espert , un 33,7% considera que el presidente lo ve como inocente, mientras que un 59,1% piensa que sabe que es culpable". Es indudable que este hecho también funcionó como presión para quebrar el apoyo del presidente a José Luis Espert, pues el avance del narcoescándalo amenaza y "mancha" la propia figura de Milei.

El interrogante que deja abierto el sondeo es cuánto de ese desencanto se traducirá, finalmente, en las urnas. Y en qué medida la entrega de la cabeza de Espert sutura esta nueva herida del gobierno.

Si el caso Espert se hubiera sostenido con su candidatura activa, el oficialismo podría haber enfrentado, según la encuesta mencionada, una fuga de entre tres y seis puntos porcentuales a nivel nacional, suficiente para alterar el equilibrio de bancas en la próxima Cámara de Diputados.

