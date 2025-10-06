Espert también dejará la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados

Apenas unas horas después de haber anunciado la renuncia a su postulación como cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza, decidió abandonar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación.

Lo hizo mediante una nota que le envió al titular del cuerpo legislativo, Martín Menem. La intención desde LLA es que otro diputado perteneciente al oficialismo se transforme en su reemplazante.

NOTICIA EN DESARROLLO