La caída de Espert: alivio en el Gobierno y relanzamiento de campaña

La renuncia de José Luis Espert como cabeza de la lista bonaerense funcionó como alivio y a la vez una inyección de ánimo en los despachos oficiales. En estas horas, lo que se asomaba como una catástrofe electoral, según los números que manejaban en Balcarce 50, se reconvirtió en una oportunidad para relanzar la campaña bajo una nueva impronta. Y esa reconfiguración arranca mañana martes en Mar del Plata, con Diego Santilli como figura central.

Nervios y definiciones en torno a las boletas electorales

Uno de los desafíos técnicos más inmediatos tiene que ver con las boletas ya impresas con la imagen de Espert. Desde el gobierno confirmaron que se pidió formalmente a la Justicia Electoral la reimpresión de las boletas con la cara de Santilli, para evitar confusiones entre los votantes y reforzar la nueva identidad de la lista. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que no se imprimieron todas las boletas sino el 45 % y que el costo de tirar a la basura lo ya hecho y reimprimir sería de unos 7.500 millones de pesos. También que La Libertad Avanza se haría cargo de los costos, si la Justicia así lo dictamina.

Sin embargo, esa posibilidad depende de una definición judicial que aún no llegó. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que “el juez verá si dan los plazos para imprimir una boleta diferente” y admitió que parte del material ya está en circulación. La Justicia deberá evaluar los tiempos logísticos, los costos y la normativa vigente antes de autorizar el reemplazo.

La reimpresión de las boletas para el 26 de octubre la define la Justicia electoral bonaerense

El costo y la factibilidad de la operación son objeto de debate: no solo implica rediseñar y volver a imprimir millones de boletas, sino redistribuirlas en los 135 municipios bonaerenses, en un calendario electoral que ya avanza.

Santilli al frente: acto inaugural en Mar del Plata.

El nuevo capítulo electoral bonaerense comenzará en Mar del Plata: Santilli encabezará su primer acto provincial en esa ciudad, acompañado por Javier Milei y Guillermo Francos, con la inauguración de una planta de capitales estadounidenses, que le otorgará peso simbólico al lanzamiento.

Luego de ese acto, la movilización seguirá con una caminata por la calle Güemes en Mar del Plata, con Santilli como punta de lanza de la nueva estrategia electoral

En la campaña interna, Santilli fue llamado por Santiago Caputo y Karina Milei apenas se produjo la renuncia de Espert.

La apuesta es audaz: reducir la ventaja que había sacado el peronismo en territorio bonaerense —la diferencia se acercaba a los 14 puntos en las elecciones desdobladas del 7 de septiembre— con una figura política fuerte, reconocible y con espalda partidaria (Santilli viene del PRO).

Mientras Santilli pisa territorio bonaerense, Milei protagonizará hoy un acto de relanzamiento nacional en el Movistar Arena, con la presentación de su libro “La construcción del milagro”, show musical y puesta en escena mediática. En ese evento se espera una foto de unidad, con Santilli presente en primera fila junto al presidente del PRO en la provincia, Cristian Ritondo, entre otros.

Desde el oficialismo buscan mostrar un mensaje claro: el relanzamiento no es una maniobra desesperada, sino una recompostura organizada de una maquinaria que supo tener turbulencias, pero que recorre el tramo final con energía renovada.

Francos, Espert y un gobierno recalibrando

Las declaraciones matutinas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ofrecieron pistas sobre la lectura oficial del temblor político. Por un lado, señaló que Espert “no tuvo claridad para expresar su situación”, lo que generó “dudas y sospechas” que terminaron erosionando la campaña libertaria. Por otro lado, no descartó otros desenlaces alternativos —como correr la lista para que Karen Reichardt encabece— aunque el gobierno parece orientado a fijar a Santilli como sucesor. Francos dejó entrever también que el episodio Espert puso en vilo las negociaciones presupuestarias —ya estaba involucrado como titular de una comisión clave del proyecto fiscal 2026— y que ese desgaste político arrastraba riesgos mayores. La decisión, por tanto, no fue solo electoral sino estratégica: frenar el efecto dominó negativo que podría haber desestabilizado otros frentes.

De este modo, el gobierno pone en marcha una nueva jugada: recuperar dominio en la provincia más decisiva del país, presentar una alternativa sólida y visible, y proyectar cohesión hacia el interior de un espacio que, hasta hace horas, parecía vulnerado. Mañana en Mar del Plata empieza el tablero renovado, con Santilli a la cabeza.

