El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció este lunes a través de la red social X que presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad. La denuncia está basada en declaraciones que el Presidente hizo este domingo durante una entrevista televisiva con Luis Majul, donde dijo: “Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa".

El letrado calificó la situación como "lawfare". "Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial", aseveró Dalbón en un posteo en X. "Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad", explica. "Además, esta declaración encuadra en el supuesto del artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, ya que, si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, resulta evidente la falsedad o la ilegitimidad de la prueba y de la sentencia dictada bajo esa influencia, habilitando su revisión aun cuando sea firme."

Noticia en desarrollo