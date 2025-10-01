La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un posteo en el que vaticina una devaluación de la moneda para el día después de las elecciones legislativas. "¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás", dijo en su cuenta de la red social X.

En la línea de sus ya tradicionales publicaciones encabezadas con "Che, Milei", la referente de Fuerza Patria se dirigió al presidente en segunda persona, y se burló de él usando juegos de palabras. "LRA: La Recesión Avanza... ¡y los dólares se te siguen yendo!", aseguró. Se refirió así a un conjunto de variables macroeconómicas, donde incluyó la caída del consumo, el cierre de fábricas y el despido de trabajadores.

La expresidenta señaló que Milei incumplió sus promesas de campaña más extremas: "No dolarizaste, no quemaste el Banco Central". Tras enumerar argumentos, armó un acrónimo al estilo libertario: "Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan", dijo, en una versión opositora del TMAP ("Todo Marcha Acorde al Plan") que suelen usar los defensores del Gobierno.

Se permitió una burla: "No eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares."

En el mensaje, Cristina Kirchner dio cuenta de los indicadores de la crisis económica. "Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…" . También se refirió a las nuevas limitaciones para comprar dólares a través de billeteras virtuales a precio oficial, y amonestó: "mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece)".

Por último, la expresidenta se refirió al escándalo que involucra al candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert con el narcoempresario Fred Machado. "¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba “cárcel o bala”… asociado y recibiendo dólares de los narcos", aseguró. Y remató: "Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo".