Tensión cambiaria: el mercado advierte maniobras del Gobierno para contener el dólar

El manto de calma que tendió el anuncio del salvataje financiero de Estados Unidos parece deshilacharse al ritmo de la suba del dólar: todas las cotizaciones aumentaron entre 1% y 3% y diversos analistas detectaron la mano del oficialismo para intentar contenerlas. Además, dieron cuenta de un crecimiento significativo de la intervención oficial en el mercado de futuros del billete verde, cuyo objetivo es morigerar los saltos diarios.

En una nueva ronda cargada de frenesí, el dólar mayorista llegó a tocar un pico de $1.450 para luego cerrar en $1.380. La liquidación extraordinaria del sector agroexportador por la quita temporal de retenciones comienza a ceder y no aparece un flujo alternativo para abastecer al Mercado Libre de Cambios de (MLC) de divisas.

¿Mano oficial para contener el dólar mayorista?

"El mayorista tocó un máximo hoy de $1.450 y rápidamente apareció oferta para hacerlo bajar", analizó Salvador Vitelli, jefe de Research de la consultora Romano Group. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el MLC ya que el dólar no superó el techo de la banda cambiaria, hoy ubicada en $1.480,72.

Sin embargo, las reservas internacionales terminaron septiembre en US$ 40.374 millones y experimentaron una caída diaria de US$ 748 millones, atribuible al pago de deuda a organismos internacionales y una baja de encajes típica de cierre mensual. "Tenés pagos por US$ 311 millones y dado el fin de mes siempre tenés baja de encajes en dólares", comentó Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier.

Y continuó: "Dicho eso, hoy subió el oro y cayó el dólar (subieron DEG y Yuan, por ejemplo). Así que difícil estimar con este dato las compras netas de hoy. Y hablo de netas porque por pantalla hubo venta oficial. El tema es saber cuánto se compró por bilateral y saber el neto".

Por su parte, el especialista en finanzas del Grupo IEB, Nicolás Cappella, destacó que "hoy era el último día de liquidación del campo y, como era de esperar, todos los dólares estuvieron demandados".

"Sin embargo, lo más llamativo fue que en el MLC apareció un paredón de US$ 2.000 millones en $1.380. Por el volumen estimamos que es el Tesoro. Si bien se operó poco en ese nivel, la verdad es que es preocupante que haya aparecido ahí. No encontramos explicación para hacer tanto esfuerzo en comprar dólares en $1.350 para luego venderlos en $1.380", juzgó Cappella.

En concreto, para saber si el Tesoro vendió algo de los US$ 2.200 millones que le compró al campo en la ventana sin retenciones habrá que esperar algunos días. Es que el dato oficial tiene un rezago de varias jornadas. Según cálculos del economista Amílcar Collante, el Palacio de Hacienda adquirió el 44% de los dólares liquidados por los exportadores.

El principal interrogante que sobrevuela a los agentes financieros y los analistas de distintos pelajes es qué ocurrirá una vez que se agoten los aportes del agro y cuál será la fuente de financiamiento que encontrará el equipo económico para evitar el uso indiscriminado de reservas en el MLC.

"A partir de mañana, la dinámica en el mercado cambiario empieza a ser otra, aunque un poco predecible: con la oferta extraordinaria fuera de escena y la demanda pujante, el tipo de cambio oficial se abriría paso hacia el techo de la banda, que actualmente se ubica en $1.480,7", resaltó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Al mismo tiempo, el reporte alerta que desde este martes comenzaron a acreditarse los salarios de los trabajadores formales, lo que podría traducirse en una presión extra en el segmento minorista del dólar. En otras palabras, se liberan pesos que están “encepados”, al pasar de manos de empresas a particulares, remarcó PPI.

Dólar futuro: el Gobierno acelera la intervención

En paralelo, la intervención de la autoridad monetaria en el dólar futuro se aceleró en las últimas horas. Se trata de un contrato que fija hoy el precio al que se operará la divisa en una fecha posterior. A diferencia del mercado “spot”, no se entregan billetes, sino que al vencimiento se liquida la diferencia entre el valor pactado y el tipo de cambio vigente.

"El volumen en futuros volvió a ser elevado, cercano a los 2 millones de contratos. Como el BCRA no cuenta con mucho margen de intervención vía futuros (estimamos que dispone de unos US$1.000 millones sin contemplar el vencimiento de DLR/SEP25), lo vimos activo interviniendo con el D31O5 (títulos obtenidos del canje de la S30S5)", explicó Martín de la Fuente, analista de Adcap.

Los datos oficiales del Central exhiben que la posición vendida en futuros ascendió a US$ 5.088 millones al cierre de agosto, lo que se traduce en un salto de US$ 1.276 millones en relación con el número registrado en julio. De esta manera, el stock de este instrumento financiero alcanzó el mayor nivel desde agosto de 2022.

En tal sentido, el economista Federico García Martínez explicó que el interés abierto en este mercado específico, que actúa como un termómetro de las expectativas futuras de devaluación, subió US$ 498 millones: "Fue la mayor suba desde el 07/05/2025, cuando hubo fuerte intervención del BCRA. El IA total de mercado es de US$ 9.702 millones".

Por la normativa actual del mercado de futuros, el Banco Central no puede sumar los US$ 9.000 millones de stock. Con las últimas intervenciones se acercó de forma significativa a ese número. No obstante, los vencimientos que caen en el final de septiembre y el comienzo de octubre aligerarían la carga y le permitirían seguir intercediendo para contener el tipo de cambio.

