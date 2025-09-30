El economista, Fernando Marull, en comunicación con Canal E, analizó el impacto de la liquidación extraordinaria de 7.000 millones de dólares por parte del agro, la política cambiaria del Gobierno y los riesgos de cara a las elecciones. "El mercado ya descuenta que ni habrá bandas cambiarias después de las elecciones", afirmó.

Fernando Marull detalló cómo fue el ingreso de divisas: “Primero que son 7.000 millones de dólares lo que anotaron los exportadores. De eso tienen que liquidar el 90% nomás y el resto durante los próximos meses. Son 6.300. Ya liquidaron 5.000 y le quedan 1.300 millones de dólares que sería hoy el último día para liquidar”.

El Tesoro retomó la tendencia compradora

Según explicó, el Tesoro fue el principal comprador: “Hasta ayer liquidaron 5.000 millones de dólares y el Tesoro, no el Banco Central, compró 2.200 millones de dólares. Hoy, como el agro va a liquidar más o menos 1.300 millones de dólares, debería poder comprar 1.000 millones más o menos para llegar a 3.000 millones de dólares de compras del Tesoro”.

Sobre el costo fiscal de la medida, Marull sostuvo: “Es un poco menos, hay que ver también cómo es, no es tan lineal, uno hace esos cálculos, después hay que ver cuánto termina pagando el exportador, cuánto le termina pagando al productor, hoy yo no me animo a decirlo”.

Cuál fue el objetivo de quitar las retenciones

Asimismo, aclaró que la medida buscó sostener reservas: “La medida que se tomó fue para adelantar lo que se iba a exportar en octubre, noviembre y diciembre, para aumentar la oferta de dólares y que el Banco Central no tenga que vender tantos dólares. Es un efecto de una vez, a partir de mañana vuelve la dinámica previa donde el agro ya no va a haber liquidado tanto y posiblemente el Banco Central pase a estar vendedor en el mercado”.

El economista reconoció que hubo beneficios transitorios: “El productor ganó 290 dólares a 350 dólares. Hay una diferencia ahí, que es muy técnica, pero el exportador y el productor transitoriamente terminan ganando por una urgencia, que es la del equipo económico”.

Sobre el peso de la política, sostuvo: “La economía se estancó en marzo y los ruidos políticos aparecieron en los últimos dos meses. No es tan lineal. En marzo se cambió el régimen cambiario, eso costó dos meses de estancamiento, después hubo un saltito de inflación, después entra el ruido del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires y la sensación fue de que ganó el kirchnerismo, pero cuando vos ves los números, perdió votos, pero el resultado fue negativo para el Gobierno”.