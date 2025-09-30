Javier Milei reconoció este martes 30 de septiembre que “se desaceleró fuertemente la actividad económica”, tras lo que consideró una fuerte expansión en la primera parte del año, en diálogo con Antonio Laje por A24. El primer mandatario admitió que la economía “experimenta una caída significativa en la actividad y en los niveles de confianza” y atribuyó este freno a la “vocación destructiva del kirchnerismo” en el Congreso, que, según él, busca “romper todo” y genera un aumento del riesgo país y de las tasas de interés.

"El parate no lo generamos nosotros, lo generaron los orcos queriendo romper todo", criticó el presidente.

Más allá de la foto actual, el mandatario defendió los logros de su gestión, asegurando que, tras el “sinceramiento de precios”, 12 millones de personas salieron de la pobreza y 6 millones de la indigencia. Como suele hacer en sus discursos, también destacó la baja de la inflación y hasta el récord alcanzado en la incautación de drogas. De todos modos, también reconoció que "estamos en el medio del río" y que "aún falta mucho por hacer".

El presidente le pegó fuerte a la oposición al admitir que el kirchnerismo "tiene como hábito destrozar" cuando no está "en el poder", a la vez que dijo que "los fascistas son ellos". "Que la gente tenga conciencia de que ellos que acusan de fascistas a todo el mundo los fascistas son ellos".

Por eso, al hablar acerca de las protestas en Tierra del Fuego contra su visita, dijo: "Otra muestra de intolerancia de facciones del kirchnerismo que llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas".

De todos modos, se mostró confiado en el resultado que podría alcanzar La Libertad Avanza en los próximos comicios de octubre. "No tengo dudas de que vamos a ganar" dijo categórico en la entrevista por A24.

Al ser consultado sobre qué se puede esperar para el día 27 de octubre, el presidente aseguró que tras el triunfo lo que se verá es "fuerte baja de la volatilidad".

"El escenario a futuro va a estar clareado. La incertidumbre que hay hoy es generada por el ruido político", agregó Milei.

Si bien gran parte de la charla tuvo connotaciones más políticas y el presidente se dedicó a pegarle con fuerza a la oposición, a la cual acusó de no tener más plan que "querer romper todo"; el mandatario sostuvo en clara actitud electoral que: "Hay un futuro mejor".

"Proponemos el modelo de la libertad. No terminamos con la tarea", mencionó y agregó que "construir demanda tiempo. Valoramos y ponderamos el esfuerzo de la gente, pero la dirección es la correcta. Estamos a mitad de camino, en un momento bisagra. Hagamos que valga la pena", sentenció Milei.

Luego reconoció: "Un 31% de pobres es inmoral, y es fruto de la vieja política. venimos a cambiar eso, pero hay que cruzar el río y lo peor que podemos hacer es a mitad de camino volver para atrás. Es suicida", alertó.

En cuanto a qué podrá pasar tras las elecciones, Milei sostuvo: "Más allá de la pirotecnia, lo importante es como termina la cámara, y aseguró que, en ese sentido, "tras las elecciones del 26 va a ser mucho mejor de la que hemos tenido hasta ahora, además de que estamos trabajando todos los acuerdos para empezar con las reformas", indicó.

La ayuda de los Estados Unidos según Javier Milei

El presidente también se refirió a la relación con los Estados Unidos y que le permitió sumar el respaldo de ese país, al afirmar que existe “un apoyo nunca visto en la historia del presidente Donald Trump”.

En cuanto a los detalles de la ayuda financiera, dijo que hay tres mecanismos de asistencia: “Tiene un swap por veinte mil millones de dólares; por otra parte, está la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos compre deuda en el mercado secundario y que podamos compartir los beneficios entre lo que es el precio de mercado y el precio del par. Y luego está la opción de que nos financie de manera directa”, mencionó.

En este punto se tomó un tiempo para avanzar sobre las supuestas exigencias de la administración Trump para dar la ayuda, y fue categórico: “A mí me gustaría que vengan y me lo cuenten a mí, que yo estaba sentado en esa reunión”, dijo el presidente antes de desmentir un pedido para que logre acuerdos políticos internos: “No me hablaron de eso”, afirmó. Y ante la pregunta sobre si se le había pedido terminar el swap con China, fue categórico “Eso es falso, eso es falso”.

“El motivo (de la ayuda y el respaldo) es un apoyo geopolítico. El resto son operaciones domésticas para levantarse el precio, para meter presión mediática y para poder negociar las otras partes desde un lugar mejor”, señaló en tono vehemente.

Por último, Milei negó cualquier tipo de interna en su círculo de confianza y reafirmó la cohesión de sus principales colaboradores. Aseguró que no hay conflictos entre su hermana y el asesor Santiago Caputo, y sentenció: “El Triángulo de Hierro no se rompe, no”. Además, ratificó su “confianza total y absoluta” en Martín y Lule Menem.

