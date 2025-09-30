Día 653: Milei, Espert y el a-narco capitalismo

Los medios audiovisuales primero y luego las redes sociales crearon un nuevo tipo de outsider. Previamente los outsiders que sin experiencia política pasaban a candidaturas importantes, como gobernador o presidente, eran personas con una fama y trayectoria acumulada en otros campos de la vida pública: el éxito en el deporte, como Carlos Reutemann o Daniel Scioli, en el espectáculo, como Palito Ortega, o el éxito empresario, como Mauricio Macri.

Los últimos outsiders son personas que no tenían fama ni trayectoria pública poco antes de ser candidatos y, fundamentalmente, no habían tenido éxito en ninguna actividad previamente. Esto genera, además del problema del desconocimiento de la administración de lo público de todos los outsiders, que se agregue la posibilidad de que su tardía dedicación a la política esté motivada por la búsqueda de revancha incluso económica que no le dio el sector privado al que se dedicaron décadas previas.

Esto no quiere decir que un exitoso del deporte, el espectáculo o las empresas no esté tentado de conseguir más dinero malhadadamente porque ya tenga, pero aquellos outsiders que no tuvieron éxito previamente son más fácilmente manipulables por quienes se acercan para pagarles campañas o mostrarle cómo acumular algún patrimonio propio para cuando dejen de tener poder.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y nuevamente, tampoco quiere decir que aquellos políticos que se dedicaron toda la vida al cursus honorum público, como intendente, gobernador y luego presidente, no cesen en el apetito de usufructuar las posibilidades de sus puestos para beneficio propio. Néstor Kirchner es el mejor ejemplo de esto, a quién criticamos continuamente desde todos los medios de Perfil.

El problema de los outsiders sin éxito revió es que además son toscos e ineficientes hasta para sus maniobras y lo dejan expuesto de manera bochornosa como el caso $Libra, en su momento la venta de candidaturas, o el caso del último mes que venimos relatando en soledad en las tapas del diario Perfil del narcotraficante Fred Machado, que además de haber hecho aportes a José Luis Espert, comparte el mismo abogado con Javier Milei.

El periodismo tiene que tomar nota de esto, sobre todo en estos momentos en los que se puede evitar que avance el narcoestado en nuestro país. Como mostramos antes Perfil tenemos el orgullo de que fue la tapa de nuestro diario del domingo y primera nota de nuestro front en perfil.com. Una nota de investigación de nuestro columnista, Claudio Mardones.​

Dos semanas antes, habíamos publicado otro avance la investigación. Fred Machado y Javier Milei tiene el mismo abogado: Francisco Onetto. ​

Este lunes, Eugenio Casielles, el cofundador de La Libertad Avanza dio una ingenua explicación sobre la corrupción y a los vínculos de Espert con el narcotráfico es la falta de preparación e inoperancia. El legislador porteño, que formó parte de la creación del partido libertario junto a Javier Milei, Karina Milei y Ramiro Mara en la Ciudad de Buenos Aires, dijo en Modo Fontevecchia: “El caso de Espert con Fred Machado está motivado por la ignorancia".

"Son brutos, muy brutos. La ignorancia termina siendo parte de la corrupción. Uno no puede alegar ignorancia a la hora de cometer algo, si no sería muy fácil. Pero creo que hay mas de esa cuota de ignorancia y de falta de responsabilidad que de premeditación de ir a trabajar con narcotráfico. Lo digo también con Espert, que es una persona a la que desprecio profundamente. Yo creo que lo hizo de ignorante lo que hizo con Fred Machado. No creo que él haya dicho: 'A ver, vamos a buscar los narcotraficantes que nos financien la campaña'", aseguró. Además, afirmó que Karina "toma decisiones para las que no está preparada".

Un narcoestado surge cuando el narcotráfico no solo opera dentro de un país, sino que captura al propio Estado. Autores como Bruce Bagley lo definen como aquel en el que el crimen condiciona decisiones públicas; Eduardo Buscaglia habla de “cooptación institucional”, y Moises Naím advierte que, cuando la frontera entre poder legal e ilegal se disuelve, nace el Estado criminal. No es corrupción aislada: es el Estado volviéndose socio del delito. Guinea-Bissau fue declarado por la ONU como el primer narcoestado africano: militares coordinaban el paso de cocaína hacia Europa.

Honduras es otro caso confirmado, con su expresidente Juan Orlando Hernández condenado en Nueva York por conspirar con cárteles. México no es un narcoestado total, pero sí un Estado fragmentado: el exministro de Seguridad Genaro García Luna fue condenado por proteger al Cártel de Sinaloa y en varias regiones los narcos reemplazan al Estado cobrando impuestos y dictando reglas. Colombia vivió una captura institucional directa: Pablo Escobar fue diputado en los 80 y hoy grupos narco financian campañas locales. Según Bagley, hay narcoestado cuando el delito no se infiltra, sino que gobierna.

En método de los primeros carteles, los colombianos se fueron expandiendo radialmente hacia el norte: México, hacia el este: Brasil y hacia el sur: Perú y Bolivia. Recientemente comienzan a producirse casos en países como Uruguay donde ayer la casa del procurador fue atacada por narcotraficantes y en Chile comenzaron a suceder homicidios atroces como el triple narcofemicido de la semana pasada en Argentina.

Javier Milei negó los vínculos narco de José Luis Espert: "Chimentos de peluquería"

Con el triple femicidio de Florencio Varela, empezaron a tomar relevancia las denuncias de la Iglesia católica y de las organizaciones sociales que explicaban que frente al abandono estatal los narcos comenzaban a ser prestamistas, empleadores y quienes también coordinaban la ayuda social.

El crimen también potenció la culminación de la denuncia al conocerse la documentación sobre la transferencia del narcotraficante Fred Machado, con prisión domiciliaria en Viedma y esperando su extradición a los Estados Unidos, de 200 mil dólares al candidato de La Libertad Avanza como cabeza de lista a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso.

Como si esto fuese poco, además la pareja del hermano de Fred Machado, Lorena Villaverde, diputada libertario por Río Negro y candidata en esta misma elección fue presa en el 2002 en Estados Unidos, también por narcotráfico tras ser encontrada con medio kilo de cocaína. La Libertad Avanza está yendo a las elecciones con una candidata que fue presa por narcotráfico y el candidato del principal distrito que ya está comprobado recibió 200 mil dólares de un narcotraficante condenado.

La gravedad política e institucional de esto es inmensa y los dos principales diarios del país no tuvieron una sola mención en sus tapas del domingo, ni del lunes, ni de hoy martes. El periodismo tiene que tomar nota de esto, sobre todo en el momento en el que se puede evitar que avance un narcoestado en nuestro país a través en la política.

En el plano de la política, el bloque del peronismo en el Congreso pidió la destitución de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto. Justo en este momento se está discutiendo la llamada ley de leyes correspondiente al año 2026. Hay parte de la oposición que plantea que ese no puede ser el eje de la discusión.

Sin embargo, es lícito preguntarse en qué lugar queda la legitimidad del Congreso si un debate de los más importantes de la vida institucional es conducido por un diputado que se comprobó recibió dinero de un narcotraficante condenado. ¿No debería primero Espert explicarle a la sociedad y a la justicia su vínculo con Fred Machado antes de conducir la Comisión de Presupuesto? No creemos como dice el presidente que el Congreso sea “un nido de ratas”. Creemos que es la sede de uno de los tres poderes de nuestra república y en ese sentido hay que proteger su prestigio e investidura de cara a la sociedad.

Esta mañana, Milei se refirió a este tema en A24. Su respuesta resultó poco creíble. “Son chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar. Que avance la Justicia”.

El caso de Espert no fue descubierto enteramente ahora. Lo que apareció ahora fue la comprobación del pago recibido. Sin embargo, había indicios anteriores. La diputada oficialista Lilia Lemoine explicó algunos de los otros indicios de la relación de Espert y Machado en octubre de 2023. "Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con los narcos. ¿Crees que (a Espert) le tiraron un piedrazo al auto?".

La camioneta es de Fred Machado y nunca se supo que quien estuvo detrás del atentado. Lemoine sugiere que fue una venganza narco. Vale hacerse una pregunta: si Lemoine sabía sobre las vinculaciones de Espert con un narcotraficante y presuponía que el atentado había sido parte de una venganza, ¿Milei no lo sabía? Además de la camioneta prestada, Espert había utilizado un avión personal de Machado para presentar su libro en Río Negro en el 2019, año en el que fue candidato a presidente. El título del libro contiene paradójicamente la palabra “cómplice”.

Volviendo a la cercanía de la relación entre Machado y Espert, el periodista Marcelo Longobardi contó una anécdota al respecto. "Clara Montero Barré, jefa de prensa de Nazareno Etchepare, jefe de campaña de Expert, me insiste en que este Fred Machado, el narco, quería hablar conmigo. Yo no tenía idea quién era y me impone una reunión. 'Lo voy a ver mañana a las 11', me dice, y yo no le contesto. Entonces me manda un audio rarísimo", cuenta Longobardi.

En el mensaje de voz, Machado dice: "Buenos días, señor Longobardi. Lamentablemente no lo voy a poder llamar. Me surgió que tengo que salir urgente para Guatemala. Justamente me voy a ver con un colega suyo en CNN, Ismael Cala. Tiene una fundación en Guatemala, es un país donde tengo inversiones. Lo voy a llamar en otra oportunidad, y si usted anda por New York, también me puede dar un llamado, pero definitivamente en la próxima semana nos estamos hablando. Esta mañana en mi agenda me surgió que tengo que salir ahora, en una hora, para Guatemala. Gracias". Hasta ahora no se conocía la voz de este hombre. Claramente el narcotraficante lo llama a Longobardi por pedido del jefe de campaña de Espert.

Ahora, viniendo hacia el presente, retomando la pregunta que nos hicimos acerca de cuánto podía desconocer esta información el Presidente, se conoce que en la discusión con el PRO y las diferentes alas de la Libertad Avanza por el armado de las listas, la candidatura de Espert para la provincia de Buenos Aires la decidió el propio mandatario. Hay que hacer mucho esfuerzo por pensar que Milei no sabía absolutamente nada de todo esto. Y sí sabía, ¿por qué aún así decidió que Espert sea su principal candidato? Más aun compartiendo el abogado con Machado.

Volviendo a la noción de narcoestado, recordemos que Milei impulsó blanqueos de los que planteó que a él “no le importaba cómo se obtenían los dólares”. Esto lo dijo en una conocida entrevista en la que el periodista le indicó que esto podía ayudar al narcotráfico y él dijo que eso se combatía con la justicia y las fuerzas de seguridad y no de manera económica.

La relación entre Espert y Milei tiene muchas idas y vueltas. Han estado más cercanos y alejados. Inclusive en el año en que Espert se presentó a presidente y Fred Machado le prestó el avión y la camioneta, Milei llamó a votar por él. Luego en 2021, llegaron al acuerdo de que Espert se presentaba en provincia con Avanza Libertad y Milei se presentaba en Capital con La Libertad Avanza.

En spot de esa época, Espert llamaba a "votar distinto", acompañado por Carolina Píparo. Espert recibió los 200 mil dólares de Fred Machado en 2020. ¿Podemos decir entonces que este spot y otros de esta campaña fueron financiados en parte con dinero del narcotráfico? En su defensa, Espert planteó que todo es parte de una propaganda kirchnerista.

Sin embargo, hay un juicio iniciado en la justicia estadounidense que comenzó luego de una investigación periodística en Onalaska, un pueblo de Texas. Una mujer del entorno de Machado fue detenida y para reducir su condena colaboró con la investigación. En ese marco, apareció el registro en papel del envío de la transferencia a Espert. En todo ese proceso no parece haber kirchneristas. Luego, es obvio que la oposición utilice esta denuncia contra la candidatura de Espert. Sería ilógico que no lo haga.

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por vínculos con el narcotráfico

Paralelamente, las notas del diario Perfil comenzaron un mes antes de la denuncia actual cuando descubrimos que Machado compartía el mismo abogado con el Presidente, y Perfil tampoco es kirchnerista.

Por otro lado, otro escándalo vinculado a los aviones debe ser explicado por el Gobierno. El nombre de Leonardo Scatturice se empezó a hacer conocido en julio, luego de que un avión de una de sus empresas aterrizara en Argentina sin los controles necesarios de la Aduana. Las cámaras captaron a una de sus socias, Laura Belén Arrieta, desembarcando en el país.

El vuelo, operado por la empresa Royal Class, transportaba a Arrieta, dirigente vinculada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y cercana al entorno de Milei. Vale decir que el empresario compró el logo de CPAC como licencia para realizar el evento en América Latina.

Tras el aterrizaje, Arrieta recibió instrucciones de comunicarse con una persona de "arriba", lo que permitió que las valijas ingresaran sin control. Este incidente ha sido objeto de investigaciones judiciales que apuntan a posibles irregularidades y vínculos con actividades de inteligencia

Desde entonces los negocios de Scatturice empezaron a ser seguidos con lupa. ¿Qué tenían esas maletas? Luego de esto, trascendió que Scaturicce un empresario ligado al mundo de la CPAC y la extrema derecha estadounidense fue clave en las negociaciones para conseguir el actual préstamo del Tesoro norteamericano.

Una nota al pie, merece lo siguiente. Damian Rosati, barra del club Comunicaciones fue quien llevó en moto a Espert luego de la huida de la recorrida por el conurbano. Rosati tiene causas por amenazas, lesiones y un intento de homicidio. Según una nota de Perfil, esas causas durmieron luego del triunfo de Milei al Gobierno. Dicho sea de paso, Rosati y otros barras fueron invitados al Congreso a la asunción de Milei. Barrabrava no es igual a narco, pero si es igual a crimen organizado. Todo muy extraño y el Gobierno aún no explicó nada.

Por lo que se juzga a Machado en Estados Unidos es por la cantidad de aviones, con los que su empresa ofrecía traslados a candidatos políticos. Estos aviones fueron sospechados de traficar droga. Ahora, los aviones con servicios de seguridad y connivencia con la Aduana me recuerdan a la connivencia con la Aduana en las épocas del menemismo, con el Yoma Gate por un lado y el control de Alfredo Yabrán, quien controlaba las empresas de seguridad de los aeropuertos que permitían el ingreso sin control de valijas. La relación entre los aviones, la corrupción del sistema aduanero y los negocios ilegales tiene larga data.

Hugo Alconada Mon, periodista de investigación, ha señalado en diversas ocasiones la necesidad urgente de reformar el sistema de financiamiento de las campañas políticas en Argentina. En su libro La raíz de todos los males, denuncia cómo el financiamiento de la política se convierte en el "pecado original" de la corrupción, ya que los aportes ilegales o no declarados permiten la influencia indebida de actores económicos en las decisiones políticas.

Alconada Mon ha revelado que una campaña presidencial en Argentina puede costar hasta 100 millones de dólares. Hay otra cifra de 50 mil millones. En cualquier caso, estas cifras superan ampliamente los límites establecidos por la ley para aportes individuales. Esta disparidad genera un entorno propenso a la corrupción, donde los aportantes esperan beneficios a cambio de su contribución financiera.

Además, el periodista ha documentado casos de "aportantes truchos", donde se registran contribuciones de personas que niegan haber realizado tales aportes, evidenciando la falta de transparencia y control en el sistema.

Alconada Mon también ha destacado la utilización de fundaciones vinculadas a partidos políticos como canales paralelos de financiamiento, eludiendo las restricciones legales y aumentando el riesgo de lavado de dinero.

Por otro lado, la inefable Lemoine, quien fue parte de la campaña de Espert, dijo que el propio Espert se metió en política para “hacer guita”.

Evidentemente los outsiders como Espert, Milei y Karina que empiezan a tener vínculos con dinero de la política son un problema adicional.

Desde ahora, tenemos otra muy importante razón para investigar el financiamiento de las campañas y fomentar leyes que transparenten este proceso. No somos un narcoestado, hagamos todo lo posible porque esto siga siendo así. Perfil se mantuvo independiente durante todo este Gobierno y por eso podemos difundir estas noticias a diferencia de otros medios.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

TV/ff