Macri, sobre la reunión con Javier Milei: "Es bueno decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país"

El reclamo que hace una semana había hecho Mauricio Macri al presidente Javier Milei al señalar que "hace un año que no hablo con el Presidente" surtió efecto. Luego de la reunión que se celebró el domingo, el presidente del PRO y artífice de la alianza electoral entre el PRO y la Libertad Avanza escribió en su cuenta personal en X: "El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

“No quiero que le vaya mal al Gobierno”, había dicho el expresidente, en una definición que fue interpretada como una señal de distensión luego de meses de tensiones y reproches mutuos. Milei, rápido de reflejos, devolvió la gentileza: abrió así una puerta que su entorno más cercano buscaba desde hace semanas.

Con la proximidad de las elecciones y tras la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei ha comenzado a desandar el camino de la confrontación y sabe que si no plasma acuerdos políticos con el macrismo y con los gobernadores, la gobernabilidad después del 26 de octubre se puede transformar en un camino sinuoso.

Macri, el gran responsable del acuerdo político del PRO con la Libertad Avanza y que dejó un tendal de heridos en las filas amarillas, viene intentando recuperar el diálogo con Milei que venía siendo esquivo.

Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos (con el respaldo de Donald Trump), cuando todo era algarabía, yo le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas”, contó Milei al referirse al acercamiento con el expresidente.



Javier Milei descubrió el plan platita

Según dijo Milei en A24, a partir de ese mensaje se inició un proceso de acercamiento: “Nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo, estamos trabajando en recomponerlo”.

El vínculo entre Macri y Milei había entrado en tensión tras el balotaje de 2023, cuando ambos espacios sellaron una alianza electoral. Pero con el correr de los meses surgieron diferencias y ahora, el Presidente busca reestablecer el vinculo: “Durante casi un año no estuvimos hablando, pero no es algo que no se pueda recomponer. La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien”, aseguró.