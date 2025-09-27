El jefe de Gabinete Guillermo Francos advirtió este sábado 27 de septiembre que el Gobierno de Javier Milei "no está esperando que llegue" el apoyo de 20 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, y señaló que nuestro país cuenta con “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.

“El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. Basta con la palabra. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también, dijo Francos en diálogo con Gabriel Anello en Radio Mitre.

El funcionario señaló que el reciente viaje de Javier Milei a Nueva York, donde se encontró con Donald Trump y habló en la ONU, “fue de mucha significación para la Argentina". "No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”, sostuvo.

Francos agregó que la alianza estratégica con el gobierno norteamericano le permite a nuestro país “mirar el futuro con los temas que realmente tenemos que enfrentar y no con una volatilidad financiera que no tiene ninguna fundamentación”.

Consultado sobre la necesidad de una aprobación legislativa ante un posible préstamo, el jefe de Gabinete señaló: “Nosotros pensamos que no se va a requerir la intervención del Congreso para la llegada de fondos. No creemos que sea necesario y, si se da, no va a ser un impedimento”.

Sobre un eventual encuentro entre Milei y el expresidente Mauricio Macri, referente del PRO, el funcionario remarcó que “ellos tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”.

El jefe de Gabinete habló de la reunión del Consejo de Mayo que se hará el próximo lunes 29 de septiembre en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. “Venimos trabajando entre los miembros desde hace tiempo, no está parado. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”, cerró la charla Francos.

El lunes 22 de septiembre, en su cuenta oficial de X, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, remarcó que Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Norteamérica en América Latina, y afirmó que “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

El funcionario señaló que “todas las opciones para la estabilización (del gobierno de La Libertad Avanza) están sobre la mesa”, incluyendo líneas de swap y adquisición de deuda soberana en dólares, por lo que “Argentina volverá a ser grande”.

Bessent felicitó al presidente Milei por el ajuste fiscal y las reformas económicas que llevó a cabo, y las definió como las medidas necesarias “para romper con la larga historia de declive del país”.

