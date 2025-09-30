La fractura interna del oficialismo en uno de los peores momentos de Milei

Claudio Mardones adelantó que el presidente Javier Milei comparte abogado con el narcotraficante Fred Machado. Días después, reveló en la tapa de Perfil el documento de la fiscalía que acusa a Machado y que sirvió de base para el pedido de extradición. El texto expone una transferencia de 200.000 dólares desde un fideicomiso del narcotraficante hacia un candidato bonaerense de La Libertad Avanza: cabeza de lista a diputados nacionales y actual presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja, José Luis Espert. Ese dato impactó en un escenario político que ya mostraba fisuras. A menos de un mes de las elecciones nacionales del 26 de octubre, Milei transita una nueva etapa de campaña marcada por la sobreexposición y la crisis interna de su espacio.

El presidente reapareció en modo campaña, megáfono en mano, durante su visita a Tierra del Fuego. Allí culpó nuevamente al kirchnerismo por una movilización que frustró parte de su agenda. Su presencia en actos provinciales, como si aún fuera candidato, revela una estrategia de “ultrapolarización” que lo coloca en el centro absoluto de la escena.

Sin embargo, detrás de ese despliegue, el oficialismo atraviesa un proceso de desgaste. Se cruza la narrativa institucional con la de campaña. En ambas, el eje sigue siendo el mismo: Milei. Los candidatos y las listas no logran despegar, todo depende de la suerte del presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un “equipo de crisis” en lugar del triángulo de hierro

Después de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el Gobierno intentó relanzar su mesa política. El histórico “triángulo de hierro” del poder, derivó en un “equipo de crisis” ampliado, aunque plagado de tensiones no resueltas. Hoy, en el núcleo de decisiones conviven Javier Milei, su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia), Martín Menem (titular de Diputados), el vocero presidencial Manuel Adorni, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el estratega Santiago Caputo.

La relación entre Karina Milei y Caputo sigue rota. El conflicto se refleja con nitidez en la provincia de Buenos Aires: Karina comanda la mesa bonaerense junto a Sebastián Pareja y referentes del PRO,Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, mientras que Caputo no tiene presencia ni interlocutores allí.

Las “fuerzas del cielo”, relegadas y en silencio

El pedido de silencio interno bajó desde la Casa Rosada. Por orden del presidente, las distintas “tribus” del oficialismo deben evitar exhibir disputas. Entre los relegados están los aliados más cercanos a Santiago Caputo, conocidos como las “fuerzas del cielo”.

El mediático Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, fue desautorizado públicamente por Guillermo Francos tras una serie de declaraciones desafortunadas. También Agustín Romo, que nunca logró integrarse a la mesa bonaerense, quedó marginado.

Otros nombres del círculo original de Milei, como Nahuel Sotelo, secretario de Culto, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, también fueron llamados a la discreción, justo cuando el Senado se prepara para tratar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Javier Milei negó los vínculos narco de José Luis Espert: "Chimentos de peluquería"

El ala de Karina Milei, consolidada

En contraste, Karina Milei mantiene su influencia. Su hombre de confianza, Eduardo “Lule” Menem, fue ratificado por el propio presidente, al igual que Martín Menem en la conducción de Diputados. Desde la Casa Rosada niegan la existencia de internas y las atribuyen a “operaciones del kirchnerismo”. Pero las tensiones son evidentes: detrás del silencio impuesto, cada sector evalúa su futuro.

Francos, entre el poder y los costos

Guillermo Francos ganó protagonismo tras la crisis bonaerense. Sin embargo, acumula costos por el intento fallido de reconstruir puentes con los gobernadores. Su apuesta a Lisandro Catalán como secretario de Interior no dio resultados: las negociaciones provinciales siguen trabadas y el Congreso continúa imponiendo derrotas al Ejecutivo. Tanto el entorno de Caputo como el de Karina Milei se despegan de esa designación. La gestión de Francos, fortalecido pero cuestionado, está bajo observación.

Bullrich busca un puente con Macri

En paralelo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad, intenta reabrir el diálogo con su viejo adversario, Mauricio Macri. Lo confirmó el propio Milei: “Estamos buscando reconstituir la relación con Macri”.

La movida genera desconfianza dentro de La Libertad Avanza. Algunos sospechan que se trata de una estrategia electoral acotada a la Ciudad. Otros recuerdan que Bullrich fue quien impulsó el fallido “Pacto de Acasusso”, que en 2023 buscó unir al PRO con el mileísmo.

Guillermo Francos también asoma como interlocutor posible con el expresidente, en negociaciones que apuntan más allá del Congreso y podrían incluir acuerdos de gestión a futuro.

Macri, sobre la reunión con Javier Milei: "Es bueno decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país"

Fractura en Diputados y alianzas esquivas

Las tensiones no se limitan al Ejecutivo. En Diputados, el bloque “Coherencia”, liderado por Carlos Alessandro, se apartó del oficialismo y se mostró con el gobernador riojano y peronista Ricardo Quintela. El gesto encendió alarmas en la Casa Rosada.

Óscar Zago, jefe del bloque MID, también marcó distancia al reunirse con el radical correntino Gustavo Valdés, un dirigente que Milei no logró contener dentro de su esquema de alianzas.

Espert y el escándalo Machado

En medio del temblor interno, José Luis Espert volvió al centro de la polémica. El diputado reconoció que, en 2019, utilizó el avión privado de Fred Machado, hoy acusado por narcotráfico.

El presidente recién lo respaldó 48 horas después del escándalo, luego de minimizar el caso y calificar las denuncias como “chimentos de peluquería”. La pregunta que queda entonces: en un oficialismo fracturado y en crisis, ¿hasta dónde José Luis Espert va a seguir siendo una mancha venenosa?