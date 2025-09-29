Jorge Vasconcelos, economista: "El camino a seguir tras el apoyo de EE. UU. no está nítido"

El economista Jorge Vasconcelos declaró que el camino a seguir tras el apoyo de Estados Unidos "no está nítido" y que el Gobierno enfrenta tres dilemas simultáneos: la gobernabilidad, la hoja de ruta del respaldo externo y la necesidad de un reseteo de la política económica. "Seguramente hay una reticencia dentro de la burocracia del gobierno de Estados Unidos respecto de en qué magnitud y con qué condicionalidad se van a aplicar esos fondos del apoyo", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Jorge Vasconcelos es economista, jefe de estudios sobre la realidad argentina y latinoamericana, perteneciente a la Fundación Mediterránea. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo se centra en temas macroeconómicos con especial énfasis en Argentina y en Brasil.

Estamos muy interesados en ver la perspectiva que se tiene desde la Fundación Mediterránea respecto de lo que significó el cambio de clima previo a la noticia de que el Tesoro norteamericano aportaría 20.000 millones de dólares, la subida y la bajada en montaña rusa, pero una perspectiva que en el interior siempre es distinta a lo que acá los ambacéntricos terminamos por nuestra miopía viendo. Me gustaría escucharlo atentamente.

Es fascinante por todos lados el tema porque hay un componente geopolítico claro en esta iniciativa del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Porque si uno mira la región, ve por ejemplo que al presidente de Colombia le quitaron la Visa, hay lanchas ahí frente de Venezuela, hay peleas con Lula. Hay un componente geopolítico interesante, y eso forma parte de la disputa global de Estados Unidos con China: quién es aliado, quién no lo es, etcétera.

Pero después está la cuestión de los detalles. Uno de los instrumentos que se anunciaron, pero que no están operativos todavía, sería el más novedoso, que es el que usó el Banco Central Europeo cuando salió al rescate de los países de la periferia europea. En 2012, el Banco Central Europeo empezó a comprar en el mercado bonos del Tesoro de Grecia y otros países que estaban prácticamente al borde del default. Y una vez que el Banco Central Europeo tomó esa iniciativa, obviamente nadie en el mercado salió a pulsear en contra. Eso cortó de raíz la desconfianza en términos de cumplimiento de los compromisos de deuda por parte de estos países, Grecia en particular.

Eso está en el paquete que se anunció, pero no se sabe cómo es el operativo. Siempre en este tipo de casos hay reglas, aunque el gobierno de Donald Trump no sea muy adicto a las reglas. De todas maneras, la burocracia seguramente tiene requisitos para que haya inversiones del Tesoro de Estados Unidos en bonos que no son triple A ni mucho menos, como son los bonos argentinos. Entonces, el camino a seguir tras el apoyo de Estados Unidos no está nítido.

Y aún si estuviera nítida la hoja de ruta del apoyo, tampoco está despejado el camino interno porque hay un problema de gobernabilidad en la medida en que la oposición desafía al gobierno en el Congreso con leyes. Hay un problema de gobernabilidad cuando le cuesta al Ejecutivo conseguir el 33% para que queden firmes los vetos. Entonces, ahí también seguramente hay una reticencia dentro de la burocracia del gobierno de Estados Unidos respecto de en qué magnitud y con qué condicionalidad se van a aplicar esos fondos del apoyo.

Entonces, yo veo un trípode ahí. Por un lado, la importancia de este apoyo; por otro lado, la importancia de la gobernabilidad; y el tercer trípode, la tercera pata del trípode: la importancia de un reseteo de la política económica más allá o más acá de ese apoyo financiero. Creo que la última vez que conversamos yo había dicho que me parecía que estaba muy de más el discurso triunfalista del gobierno en términos económicos, que había muchos problemas por resolver y esos problemas siguen ahí a la vista. Además, algunos de los instrumentos que se ensayaron en este año son factor explicativo de esos problemas.

Por ejemplo, la desaceleración del nivel de actividad, el dato negativo del segundo trimestre contra el primero que salió hace poco en cuentas nacionales. Esa desaceleración, ese entrar en territorio negativo del PBI, de la inversión y del consumo del segundo trimestre contra el primero ocurrió antes de las turbulencias de julio y agosto. Entonces, hay un problema que forma parte de una de las tres patas de ese trípode, que es un reseteo de la política económica. Lo mismo con la dificultad para acumular reservas que hubo a lo largo de todo este tiempo.

La gobernabilidad es un tema en realidad más complejo porque implica más cooperación entre el Gobierno y por lo menos algunos sectores de la oposición. Pero justo estamos en campaña electoral y hasta el 26 de octubre pareciera que para la oposición más moderada el discurso que mejor los posiciona en términos de conseguir votos es un discurso muy duro contra el propio gobierno. Entonces, aunque después del 26 puede haber colaboración y cooperación entre el Gobierno y esta parte más moderada de la oposición, hoy eso no es obvio porque estamos en plena campaña electoral. Me parece que hay un conjunto de factores que hacen que esto haya que analizarlo con precaución porque hay muchas facetas.

Las críticas que usted hace, casualmente estructurales, a que antes de las turbulencias cambiarias ya había una caída del Producto Bruto, inclusive del consumo y de las ventas minoristas respecto de una cierta recuperación que hubo a fin del año pasado, ¿no están indicando que independientemente de que se puedan llevar adelante parte de las reformas que el gobierno desea, hay un problema estructural en el plan económico que lleva adelante el ministro Caputo y que para llevar esos acuerdos no sé si ellos están en condiciones de hacer los cambios que serían necesarios?

Claro, ahí hay un problema que no es novedoso, pero muy importante, que es la dificultad que tienen todos los países para pasar de la instancia de la estabilización a la instancia del crecimiento. No es obvio que la estabilidad desemboque en crecimiento automáticamente y en general no ocurre así. Entonces, hubo un uso y abuso de instrumentos en la primera parte de este año que habían servido para estabilizar, pero que no sirven para empalmar estabilidad con crecimiento. Y eso es una decisión, como vos decís, una decisión exclusiva del propio gobierno, del propio oficialismo. No es algo que se pueda llevar a una mesa de discusión porque hay muchas medidas que no se pueden discutir abiertamente. Eso forma parte de estos dilemas por los cuales estamos transitando en estas semanas.

