El dólar arranca la semana en suba, pese a la fuerte liquidación de las cerealeras

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este lunes 29 de septiembre a $ 1.310 para la compra y $ 1.360 para la venta, con una suba de $ 10 respecto del último cierre. En tanto, el tipo de cambio mayorista opera en $1.331 y $1.340 para ambas puntas. también con un leve aumento frente al cierre de la semana pasada, con lo cual retoma la presión sobre el tipo de cambio tras la breve calma que trajo para los mercados los anuncios de apoyo del gobierno norteamericano, además de los mayores ingresos del agro tras la breve medida de retenciones cero durante tres días de la semana anterior.

Por su parte, los dólares financieros también operan al alza, en especial el Contado con Liquidación, que lo hace por encima del techo de la banda cambiaria, tomando distancia de la cotización del dólar mayorista. Vale señalar que tras la decisión oficial de limitar las operaciones de dólares, los bancos y Alycs aplicarán las nuevas restricciones a la compra de divisas, lo que el mercado interpreta como que podría impulsar un incremento en la brecha cambiaria

En tanto, el dólar MEP avanza 1.433 pesos con lo cual la brecha con el oficial es de 6%. Finalmente, la divisa paralela o dólar “blue” se ofrece a 1.410 pesos para la venta y 1.430 pesos para la compra.

Cabe recordar que el sistema cambiario actual que estableció el Gobierno Nacional es el de bandas, haciendo que la divisa estadounidense flote entre 1.000 y 1.500 pesos.

En relación con la ayuda de EE. UU. que prometió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se espera que esta semana, se reúna su equipo técnico con el del ministro Luis Caputo para definir el tipo de ayuda, aunque todo quedaría supeditado a las elecciones de octubre.

Bonos y acciones arrancan mixtos la jornada del 29 de septiembre

Los bonos y las acciones operan en forma mixta al promediar la rueda de este lunes y luego de una última medida de restricción de operación con dólares dispuesta el viernes pasado.

Los bonos observan bajas de 0,8% en el AL29C, mientras que el GD 40 sube 4,8%. El Riesgo País es de 1.074 puntos, con una leve baja con relación al viernes.

En lo que respecta al MERVAL, se mantiene prácticamente neutro con igual cantidad de papeles en rojo y en verde.

Un panorama similar ofrecen los ADRS de acciones argentinas en Nueva York.

La liquidación del campo

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) informó que la semana pasada se registraron liquidaciones por USD3.600 millones. El Tesoro, que fue aumentando su participación en las compras a lo largo de esos días, se quedó con aproximadamente la mitad del monto total, según señala Wise Capital en su informe diario.

"El adelanto de divisas representa el 90% de los USD7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que se presentaron durante la vigencia de las retenciones cero. De ese total, deben efectivizarse ingresos por USD6.300 millones, por lo que aún restan liquidar unos USD2.700 millones, justo cuando se cumplen las 72 horas hábiles previstas para los exportadores. Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había anunciado el miércoles por la noche que el cupo de USD7.000 millones ya estaba alcanzado, en los registros de la Secretaría de Agricultura aparecieron operaciones cargadas a última hora que pasaron al jueves. De este modo, la oleada de liquidaciones podría extenderse hasta mañana martes", expresó Ignacio Morales, CIO de la consultora.

Las medidas del BCRA para evitar el "rulo"

Esta semana comienza a instrumentar el Banco Central la medida que busca para evitar el rulo entre dólar oficial y dólares financieros, donde no se les permite a los individuos operar (por 90 días) MEP o CCL si previamente adquieren dólares al tipo de cambio oficial, con lo cual las miradas vuelven a fijarse sobre la brecha con esta nueva restricción, donde, si bien con la liquidación agro se espera comprima el valor del oficial, para los dólares financieros se espera un aumento debido a la posible dolarización de carteras previo a elecciones. Paralelamente y con la compra del Tesoro por USD1.350 millones al cierre de la semana, el mercado tomó nota y cerró en positivo.

Pese a que el dólar tocó el techo de la banda, la inflación de septiembre terminaría en torno al 2%

Según el análisis de Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, "la medida apunta directamente a quienes combinan la compra de divisas al tipo de cambio oficial con operaciones en la Bolsa mediante el MEP o el Contado con Liquidación (CCL). A partir de ahora, toda persona o empresa que acceda al dólar oficial deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar en los mercados financieros durante los 90 días posteriores". comentó. Además, morales señaló que la prohibición también aplica en sentido inverso: quienes hayan adquirido MEP o CCL en los tres meses previos no podrán comprar dólar oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). "El objetivo central de la norma es bloquear la maniobra conocida como “rulo” o “puré”, que permitía aprovechar la brecha entre el dólar oficial y los financieros para obtener una ganancia inmediata, generando al mismo tiempo presión sobre las reservas. La reacción del mercado no se hizo esperar. Tras el anuncio, el dólar mayorista cerró en $1.326, mientras que el CCL saltó hasta $1.470,23 y el MEP escaló a $1.431,44. Con estas subas, las brechas se ampliaron al 10,88% en el “liqui” y al 7,95% en el MEP, reflejando el impacto inmediato de las nuevas restricciones".

