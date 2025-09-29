Retenciones cero: Sigue el cruce entre los ruralistas y el gobierno

Las repercusiones por las retenciones cero que definió Javier Milei, junto a Luis Caputo (Ministro de Economía) y Juan Pazo (Titular de ARCA) la semana pasada, y que terminaron apenas 3 días después, siguen dando tela para cortar. Mientras Carlos Castagni, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), aconsejó a los productores: “Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, también se sumó el reclamo de la Sociedad Rural de Rosario, que reclamó recientemente al gobierno nacional el "fin de las retenciones".

En tanto, el Gobierno salió a responder a través del jefe de gabinete, Guillermo Francos, al mencionar que “las exportadoras tienen que salir a buscar granos para cumplir con su obligación de exportar”. Además, Francos mencionó que “cuando tienen sus fondos para tener el derecho de exportación por los 7.000 millones de dólares, también tienen que tener los granos necesarios”. De esta manera, justificó: “Van a salir al mercado a comprar granos y los productores van a poder decir: ‘Te lo vendo a tanto’”.

"Enojo, malestar y hartazgo": la reacción del campo por el fin de las retenciones cero

Algo similar opinó el consultor económico, Salvador Distefano. Esta mañana concedió una entrevista a Ignacio Ortelli en radio Rivadavia en donde coincidió con los dichos de Francos al asegurar que “los exportadores necesitan comprar los 10 millones de toneladas”. Aseguró además que “mucha gente en el campo comenzó a demorar decisiones de venta y se están perdiendo un negocio. Yo recomendé a todos mis clientes que vendan, pero muchos querían esperar hasta el 31 de octubre”, argumentó.

En su entrevista detalló además que “la soja está 400 dólares, hoy se está negociando 346 dólares, o sea que no está vigente la retención del 26%”, por ese motivo “no es que los exportadores hicieron un negocio, sino que pagaron para tener retención cero”.

Explicó que “como ahora los exportadores deben comprar 10 millones de toneladas de soja, lo pagan como si tuvieran retención cero. Lo venden a 400 pero tienen un costo de embarque y acondicionamiento, al final lo venden a 346”.

La solicitud de la Sociedad Rural de Rosario por las retenciones cero

La Sociedad Rural de Rosario emitió un comunicado al presidente de la nación reclamando principalmente “la baja inmediata y sustancial de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industria”, además sumó a su pedido “dar inicio a las Reformas Tributaria y Laboral”.

En la misiva que cuenta con las firmas de Soledad Aramendi y Tomas Layus, presidenta y vicepresidente de la Sociedad Rural de Rosario, se detalla que el actual esquema de DEX “castiga a todos los eslabones de la cadena”, ya que el productor soporta el 26% y la industria un 24,5%. Consideran que esta diferencia es “arbitraria y distorsiona la competencia”, pero aseguran que el problema de fondo es aún mayor.

El vicepresidente de CRA, criticó al Gobierno por la baja de retenciones

“Los derechos de exportación son un freno directo a la inversión, a la generación de empleo y a la entrada de divisas que el país necesita con urgencia”, aseguran en la carta.

Continúan, mencionando que “la Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento”, agregando a esta reflexión el pedido de que “se equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”.

En la carta destacan: “No pedimos privilegios, pedimos justicia”, exigiendo reglas claras, competitivas y equitativas. Sumando como reflexión que “el campo y la agroindustria ya demostraron de sobra su capacidad de generar riqueza; ahora le corresponde al Estado dar un paso al frente y liberar a la producción de un peso que la ahoga”.

Polémica por retenciones complican la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba

Ambos representantes critican el modelo actual considerando que “no hay futuro con retenciones”, que por ese motivo el presente es de “estancamiento y riesgo de desaparición de productores”.

Por último, eligieron como palabras finales de la carta que “el campo ya eligió crecer: ahora es el turno del Gobierno”.

