Suspensión temporal de las retenciones: “No iba a llegar al productor agropecuario directamente”

Con el fin de analizar la suspensión de las retenciones por pocos días, la polémica por las declaraciones juradas y el impacto en los pequeños productores, este medio se comunicó con Andrea Sarnari, dirigente de la Federación Agraria Argentina, quien advirtió que las medidas transitorias no benefician al agro y reclamó reglas claras para dar previsibilidad.

Andrea Sarnari recordó su reacción al anuncio oficial: “Lo dijimos claramente el mismo lunes cuando conocimos la medida, que era un oficio que no iba a llegar al productor agropecuario directamente, por lo menos el representado en la Federación Agraria, ese pequeño productor que había levantado su última cosecha allá por marzo, abril, y que efectivamente ya la había vendido”.

La imposibilidad de ser beneficiados con la quita de retenciones

Asimismo, explicó que, “a esta altura del año ya no quedó casi cosecha guardada desde que se levantó allá en marzo, o sea que no íbamos a ser beneficiarios porque no contábamos con la cosecha”.

En este sentido, Sarnari planteó: “Seguiremos insistiendo en que las medidas transitorias no benefician al sector productivo y que sí es necesario una rebaja de la positiva, y que el paso que se dé tiene que ser definitivo y dando previsibilidad”.

A quién favoreció la quita de retenciones temporal

A su vez, señaló que el mecanismo solo favoreció a los exportadores: “Nosotros no exportamos la producción, nosotros la vendemos a nuestros acopios, a nuestras cooperativas, y quienes después realizan las operatorias de exportación son los exportadores. Así que sabíamos que no íbamos a ser beneficiarios teniendo en cuenta que esta medida tenía dos fechas de vencimiento”.

La dirigente de la Federación Agraria subrayó la necesidad de un plan consistente: “Seguiremos insistiendo con que sea gradual la baja de retención, que sea escalonada, que haya un cronograma, y que efectivamente nos dé previsibilidad al sector”.

Con respecto a la respuesta de las autoridades, comentó: “Nosotros necesitamos reglas claras para saber que cuando estamos sembrando, vamos a tener las mismas reglas que cuando cosechemos”.