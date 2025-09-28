Abad también se quejó del tema retenciones: "Argentina es el mejor ministro de Agricultura de países vecinos”

La baja temporaria de retenciones que dispuso el Gobierno Nacional terminó en formidable negocio para las grandes cerealeras, mientras el tema sigue generando críticas y reclamos, incluso desde el ámbito legislativo. En ese marco, este domingo el que sumó su voz a los cuestionamientos sobre política agraria fue el senador nacional (UCR-Buenos Aires) Maximiliano Abad, considerando que con sus decisiones "Argentina es el mejor ministro de Agricultura que tienen los países vecinos".

En diálogo con Claudio Savoia en Radio Rivadavia, Abad destacó que "mientras en Paraguay, Uruguay y Brasil crecieron fuertemente en producción, nuestro país quedó estancado desde hace mucho tiempo”, y a ese cuadro, indicó, "se agregó que como el gobierno de Javier Milei tenía necesidad de dólares, porque había dejado de acumular reservas, anunció que suspendía las retenciones hasta el 30 de octubre o hasta que se alcanzaran los 7 mil millones de dólares".

"Pero lo que se dijo que sería un gesto a los productores terminó siendo una concesión a las cerealeras”, criticó Abad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las cerealeras multinacioales actuaron con celeridad y agotaron el cupo de US$ 7 mil millones que había abierto Economía.

En este sentido, el senador radical enfatizó que "muchas de estas cerealeras adelantaron la liquidación de divisas por granos que todavía ni compraron. Eso genera una ganancia de 1.500 millones de dólares que no fue para los productores ni para el Estado, sino para las grandes exportadoras”.

Abad señaló que resulta imprescindible aplicar la normativa vigente, en este caso la Ley 26.351: “El gobierno tiene que ser muy duro y hacer cumplir la ley que establece que no se puede autorizar la declaración jurada cuando las cerealeras no tengan el grano físico. Si no, inducen a que compren con ventaja, porque es probable que al productor quieran cobrarle retenciones que ellos no pagaron, y el Estado no puede mirar para otro lado".

“Acá perdió el Estado, porque dejó de percibir impuestos en esos días, perdieron los productores, porque venden y pagan las retenciones, y solo ganaron las cerealeras que compraron sin las retenciones. No podemos permitir que esta lógica se repita, porque frena la producción y genera desigualdad en el sector”, concluyó Abad.

Rotondo, de CRA: "El productor se sintió defraudado"

Este domingo también se quejó de la fortuna que ganaron las cerealeras el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, acusando al Gobierno de Javier Milei de haber hecho un "negociado" que defraudó a los productores con el objetivo de "tapar un incendio" cambiario.

"Está claro que fue una medida de corte financiero para tapar un incendio, el viernes negro que estábamos teniendo y la tensión cambiaria de raíz política que tiene Argentina", le dijo el dirigente agrario a Radio Rivadavia. "El productor se sintió defraudado, fue burla en 72 horas lograr que haya más de 14 millones de toneladas en el curador", remarcó Rotondo, señalando que la medida se concentró en la venta de soja, dejando al margen otro tipo de cultivos, añadiendo que se trató de una decisión apresurada y mal comunicada.

HB