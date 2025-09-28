El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, apuntó contra la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones y acusó al Gobierno de Javier Milei de realizar un "negociado" de corte financiero que defraudó a los productores con el objetivo de "tapar un incendio" cambiario.

"Esto está claro que fue una medida de corte financiero para tapar un incendio, el viernes negro que estábamos teniendo y la tensión cambiaria de raíz política que tiene Argentina", sostuvo el dirigente rural en diálogo con Radio Rivadavia sobre la medida que iba a estar vigente hasta el 31 de octubre y en la práctica realmente duró 72 horas.

Productores y entidades rurales cuestionan el “negocio de la baja de retenciones” de Milei

Sobre la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones, que hizo que las grandes cerealeras liquidaran 7.000 millones de dólares en tres días, añadió: "A nuestro juicio, tenemos gran duda, pero no tenemos certezas, pero me parece que claro que era una negociada con un sector de la exportación para captar esos dólares".

"El productor se sintió defraudado. Eso es. Y hay que hacer lo que están las letras, construir confianza en base para adelante...Medidas temporales así que tienen el velo de buscar lo que realmente obtuvieron, récord, que fue para tapar un incendio. No van a sentir producción", amplió Rotondo.

En su crítica contra la maniobra del Gobierno, y su escasa duración, el vicepresidente de CRA dio a entender que la medida fue aprovechada solo por un eslabón de la cadena de valor e indicó que la decisión de la administración libertaria se gestionó de forma "torpe".

"Fue burla en 72 horas lograr que haya más de 14 millones de toneladas en el curador", remarcó señalando que la medida se concentró en la venta de soja, dejando al margen otro tipo de cultivos, añadiendo que se trató de una decisión apresurada y mal comunicada.

Para concluir, Rotondo habló de una "ruptura en la confianza" como consecuencia de este tipo de acciones por parte del Gobierno e hizo hincapié en la necesidad de implementar medidas estables de "corte productivo, de no corte coyuntural" para generar credibilidad y una relación más transparente entre el Estado y el campo.

AS.