La crisis cambiaria puso al Gobierno en modo de búsqueda de dólares por cualquier medio posible. El presidente Javier Milei viaja este lunes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, para pedir un préstamo del Tesoro que podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Mientras tanto, en Argentina, la Casa Rosada eliminó las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre.

La novedad la anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, en un mensaje contra "la vieja política" que, según él, "busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno".

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin", escribió el portavoz de Javier Milei en la red social X (Twitter).

Adorni no brindó más detalles sobre la medida, ni a qué granos en particular aplica la baja de retenciones temporal.

El anuncio ocurre luego de una semana en la que el dólar tocó el techo de la banda cambiaria, establecido en 1.474 pesos, lo que obligó al Banco Central a vender reservas para contener la cotización. Eso drenó las reservas del BCRA en 1.100 millones de dólares en apenas tres días.