Las ventas en los centros comerciales mantienen un ritmo descendente, según la última encuesta publicada por el INDEC, con una caída interanual del 3,4% en precios constantes. Con la intención de desafiar ese escenario y, además, de brindarles a los consumidores la opción de hacer sus compras de Navidad de último momento es que se renovará la célebre Noche de los Shoppings en varios puntos del país. Los comercios prometen seducir con súper rebajas de hasta 50%, y se preparan desde eventos musicales hasta sorteos de autos OKM.

Los comerciantes y las empresas pondrán en escena una serie de actividades y promociones para intentar romper la inercia de caída de ventas, aunque en algunos shoppings esa tendencia no es la habitual. Sucede que la retracción del consumo pega de manera dispar en el comercio, tal como sucede en otros sectores de la industria y la producción. Pero, en todos los casos optarán por atraer la atención de las personas que llegarán por su foto con Papá Noel, una compra de último momento o a escuchar música en vivo.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros shopping se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, afirmó el CMO de la empresa, Gastón Manganiello.

Los 15 centros comerciales de Grupo IRSA serán parte de la “gran celebración”, que contará con música y shows en vivo, el sorteo de dos autos 0 KM y promociones sorpresa pensadas para recibir la Navidad, según se informó de manera oficial.

La cita será el próximo martes 23 de diciembre, a horas de la Nochebuena, cuando los shoppings extiendan su horario de cierre hasta las 4:00 a.m. Los locales ofrecerán promociones de hasta el 50% para renovar un evento que ya se convirtió en un hito, con una programación repleta de experiencias, junto con promociones y oportunidades de compra exclusivas para ese día.

“Desde shows gratuitos en vivo, fotos con Papá Noel para toda la familia, espacios de tattoo y glitter, actividades infantiles recreativas como un show musical de Topa y hasta la posibilidad de ganarse dos autos 0 KM y participar por otros premios que brindará cada centro comercial, Noche Shopping es sinónimo de compras y celebración”, sostuvo un comunicado de prensa.

GUÍA COMPLETA DE LAS PROMOCIONES

Habrá promociones bancarias destacadas durante diciembre que se podrán aprovechar esa noche: El Banco Galicia, durante los días 22 y 23 ofrecerá todos los shoppings descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general de clientes. Para la categoría Éminent habrá descuento del 30%, con 6 cuotas sin interés.

Por su parte, el Banco Provincia aplicará del 20 al 23 un 20% off y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA. Mientras que Naranja X tendrá durante todos los sábados de diciembre en Abasto Shopping y Alto Avellaneda un 30% off (Plan Z) y hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, en los centros comerciales de AMBA y los del interior la entidad ofrecerá del 21 al 24 30% off (Plan Z) y cuotas de hasta 3 o 5 sin interés.

Y BBVA aplica desde el 18 al 24 de diciembre un 20% de reintegro y hasta 6 cuotas pagando desde la App BBVA con tarjetas de crédito, escaneando QR MODO (Cartera General). Tope de devolución: $40.000 por usuario. Además, los clientes que cobran haberes en BBVA acceden a un 10% de reintegro adicional.

Las billeteras virtuales también se sumarán a las promociones en diciembre: desde el 15 al 24 se sumará MODO ofreciendo un 10% off adicional a las promos de los bancos adheridos, y el 19 y 20 un 20% off.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SHOWS Y FIESTAS:

ABASTO SHOPPING:

Hasta el 23/12, Abasto Shopping celebra la Navidad con Papá Noel, foto impresa gratuita, talleres navideños (15 a 20 hs) y shows itinerantes con premios (16 a 18 hs).

Noche Shopping: habrá propuestas especiales de 19 a 04 hs

● Batucadas y artistas circenses recorriendo el mall.

● Papá Noel en sus horarios habituales, con foto gratuita.

● Taller infantil “Gorro Mágico” y cartas a Papá Noel (15 a 19 hs).

● Shows en vivo – Abasto Modo Cumbia:

19 hs: Román, el Original

Post medianoche: Hernán y La Champions Liga

DJ en vivo y conducción de Rama López.

De 19 a 03 hs, los clientes podrán participar de sorteos cargando facturas desde $100.000 en ¡appa!, con premios que incluyen PlayStation 5 y ¡appa! GIFT.

Más info en IG: https://www.instagram.com/abasto_shopping/?hl=es-la

ALCORTA SHOPPING:

El jueves 18/12 a las 17 hs se realizará un taller de cuentacuentos en Yenny, dentro de la Casita de Papá Noel, ubicada en el Nivel 1. Además, Papá Noel estará presente hasta el 23/12, de 12 a 21 hs, para que los visitantes puedan acercarse, sacarse fotos y recibir cartas.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales de 10 a 23 hs

Se celebrará con promociones exclusivas y actividades especiales:

● Regalos por compra a través de la dinámica “Jugá y Ganá”, presentando una factura superior a $200.000 en el Concierge Alcorta, con premios de marcas seleccionadas.

● 16 hs: se ofrecerá un show de globología en vivo, con creación de figuras como animales y personajes navideños. La actividad es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción.

● 17 hs: tendrá lugar un show musical en el árbol de navidad con la participación de Mia Frankel (@miafrankel), ex participante del programa La Voz.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSC83waAD1c/?img_index=1&igsh=bG1yZXhwOXhrejhz

ALTO AVELLANEDA:

Papá Noel estará presente todos los días hasta el 24/12, esperando a los más chicos para la clásica foto navideña, con los siguientes horarios: del 22/12, de 11 a 21 h; el 23/12, de 11 a 00 h; y el 24/12, de 10 a 16 h.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 04 hs

● DJ set en un sector especialmente ambientado

● Barra de tragos sin alcohol personalizada

● Stand de pochoclos y algodón de azúcar

● Glitter y tatuajes temporales

● Fotos Polaroid

● Bailarines caracterizados como el Grinch, elfos y capibaras navideños.

● Gran cierre en Maldini, hasta las 04 hs, con la propuesta musical de La Champions Liga.

Más info en IG: https:/ www.instagram.com/p/DSGP9wGErLS/?img_index=3&igsh=MW10ZzNvczl3bGc5cg==

ALTO COMAHUE:

El shopping contará con talleres de cookies y cerámica, espacios para escribir cartas a Papá Noel y la posibilidad de visitarlo del 17 al 23 de diciembre inclusive. Además, del 20 al 23/12, los visitantes podrán disfrutar de un Calendario de Adviento con sorpresas especiales.

A estas propuestas se suma un sorteo por un viaje a Búzios, Brasil, vigente hasta el 31/12. Para participar, los clientes deberán cargar en Appa! una factura de $120.000 o más.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 00 hs

● Decoración especial en locales adheridos

● DJ en vivo y glitter bar

● Patrullas artísticas con bailarines caracterizados como candys y cascanueces, con intervenciones coreografiadas en la apertura y el cierre

● Shows de saxofón (apertura, intermedio y cierre)

● Máquina lanza papelitos para el cierre de la noche

● Recepción especial en el estacionamiento con personal caracterizado como Santa y entrega de caramelos brandeados de Alto Comahue

Más info en IG: https:/ www.instagram.com/p/DSF_FXtkhiT/?igsh=MXU2ZWMwb29sbHUweA==

ALTO NOA:

Del 2 al 18/12 habrá talleres familiares (adornos navideños, crochet navideño y pastelería). Papá Noel estará presente hasta el 23/12 y se podrá participar de talleres infantiles, hasta la misma fecha.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 23 hs

● 11 a 13 hs: Talleres infantiles con cuentos, armado de cartas a Papá Noel y piezas de yeso para pintar.

● 18 a 20 hs: Papá Noel en el Árbol de Navidad para recibir cartas y sacarse fotos.

● Desde las 19 hs: animación navideña con duendes, El Grinch, patinadores caracterizados como Cascanueces y bailarines.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DRuX1KuDUqL/?img_index=3&igsh=djBteDd2emVvemtv

ALTO PALERMO:

Desde el 19/12 hasta Noche Shopping inclusive: El shopping contará con un espacio de Wrap & Lettering, donde las familias podrán envolver y personalizar sus regalos, incluyendo la realización de cartas en el momento. Además, artistas itinerantes recorrerán el shopping regalando tatuajes temporales: los clientes podrán elegir su diseño escaneando el QR de appa y recibirlo al instante.

Entre las propuestas especiales se destaca Misión Alto Palermo: presentando una factura de $130.000 o más y cargándola en appa, los clientes podrán participar de un juego interactivo. Quienes logren salvar al Grinch de una caja con láseres se llevarán tote bags intervenidas por artistas o sublimadas, además de premios de marcas participantes.

La experiencia se completa con artistas itinerantes que regalarán fotografías Polaroid y paletas dulces, y con freestylers que recorrerán el shopping interactuando con el público e informando sobre las acciones y descuentos disponibles.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DR2TwgGEXqt/?img_index=3&igsh=eGo2dG1idng3YXI=

ALTO ROSARIO:

Desde el 8/12 los clientes podrán tener su foto con Papá Noel. Además, los días 10, 11 y 12/12 se realizará la Estación de Navidad, con customización de bolsas y canje de velas. Respecto a los shows gratuitos en vivo, el 8, 12 y 15/12 habrá funciones de microteatro junto al Teatro El Círculo.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 23 hs

● Grandes descuentos que van de 25%, 30%, 45% y hasta 50% en marcas adheridas, con todos los medios de pago, para que cada cliente viva una jornada de compras única.

● Habrá Elfos Mágicos en vivo, recorriendo el shopping y sorprendiendo a grandes y chicos con su energía navideña.

● La noche culminará con un show en vivo de música para volar, programado a las 21 hs en el patio de eventos central.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DR0MyLnAZ2L/?img_index=3&igsh=MWszcXptcXl0OXJiMw==

CÓRDOBA SHOPPING:

Todos los días de diciembre y hasta el 24 inclusive, los visitantes podrán participar del Calendario de Adviento presentando una factura desde $150.000. Además, habrá activaciones con marcas y promociones exclusivas para anticipar las compras navideñas, junto con shows y juegos gratuitos.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las 23 hs

● 10 a 22 hs: Stand de customización de bolsas

● 17 a 23 hs: Papá Noel disponible para fotos y encuentros con los clientes.

● A partir de las 23:00 hs:

● Food trucks de marcas, sponsoreo de Stella Artois, activación gastronómica junto a McDonald’s y música en vivo de la banda SO (@nosllamamos_so).

● Show de fuegos artificiales sin sonido, con una duración aproximada de 40 minutos.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSDpz2QjasH/?img_index=2&igsh=cTI4a2c2aXV1Z2M1

DISTRITO ARCOS:

Hasta el 23 de diciembre, Distrito Arcos celebra la temporada navideña con su clásica ambientación y dos photo opportunities ubicados en los accesos de Juan B. Justo y Paraguay, ideales para que las familias se lleven sus mejores recuerdos. Además, los días 19, 20 y 21/12, el anfiteatro contará con una activación especial donde los visitantes podrán abrir cajas con sorpresas.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta la 01 hs

● Descuentos por franja horaria – 23/12:

● 10 a 18 hs: 15% off con Appa

● 18 a 20 hs: 20% off en locales adheridos

● 20 a 22 hs: 25% off en locales adheridos

● 22 a 00 hs: 30% off en locales adheridos

● 00 a 01 hs: 40% off en locales adheridos

● Escenario doble en el anfiteatro con shows en vivo de Vale Acevedo y Alan Lez (de 20 a 22 hs).

● DJ con vinilos musicalizando toda la jornada.

● Papá Noel itinerante, recorriendo el shopping junto a sus ayudantes en cada cambio de franja horaria (18, 20, 22 y 00 hs).

● Acciones especiales en locales Grisino, Portsaid, Pensel, Maldini y Cebra, de 19 a 23 hs.

DOT BAIRES SHOPPING:

“Una Navidad llena de tecnología” una propuesta innovadora, llena de sorpresas. Junto a MODO, se presenta su tradicional árbol navideño y la posibilidad de chatear con Papá Noel a través de un chatbot. Además, habrá fotos con IA, juegos cinéticos con premios y un álbum de personajes en realidad aumentada para coleccionar.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las a 03 hs

● 18:00 hs: Show de Topa para los más chicos

● 01:00 hs: Show de El Peipper

● 22:00 a 04:00 hs: DJ Pardo

● Desafío Santa: Premios de Biznikke para todos los participantes y premios especiales para los ganadores.

● Tu foto con IA: ¡Conviértete en un personaje navideño y llévate tu foto de recuerdo!

● XMAS Catch: Escanea los QR en todo el shopping y completa tu álbum de personajes en realidad aumentada.

● Papá Noel estará disponible de 14:00 a 23:30 hs para fotos y diversión.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSIoph4kZ_a/?igsh=eHI4c3lqY2xsdHBp

MENDOZA SHOPPING:

Durante la temporada navideña, el centro comercial ofrecerá una propuesta artística con elfos mágicos que recorrerán los pasillos compartiendo descuentos, obsequios y momentos para fotos en familia. La experiencia se completará con patinadoras navideñas, música en vivo y un show circense de cierre con acróbatas y malabaristas.

Noche Shopping: habrá propuestas especiales hasta las a 00 hs

● De 18 a 00 hs en la Playa Este del shopping se creará un espacio VIP, donde ingresarán todos los clientes que tengan descargada la aplicación Appa! Allí podrán disfrutar de DJ en vivo y degustación de tragos.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DSLRDkfD_it/?igsh=NXVwamZtazFjdHkz

PATIO BULLRICH:

Pre Noche Shopping (17/12)

● Música en vivo

● Acciones comerciales y descuentos exclusivos, propuesta que se repetirá el 23/12 con la clásica Noche Shopping.

● Del 1 al 23/12: sorteo del Calendario de Adviento de Patio Bullrich, que contará con tres ganadores y se anunciará el día 23/12.

- Primer premio: calendario de adviento + pasaje Air Europa

- Segundo y tercer premio: calendario de adviento con 24 regalos exclusivos

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DRu-dnxiccY/?img_index=1&igsh=MTVxNGl4OG1qMDk5Zw==

RIBERA SHOPPING:

Todos los días hasta el 24/12 inclusive, las familias podrán sacarse su foto con Papá Noel. Además, del 12 al 19 de diciembre de 17 a 20 hs los chicos podrán dejar sus cartitas en "La Estación Postal del Polo Norte". El 17/12 de 17 a 20 hs, estará disponible "La Fábrica Mágica", donde podrán armar su propio juguete. Y el 18/12 se realizará el taller "Andén de Historias", dedicado a la lectura, luego el 19/12 tendrá lugar "La Tienda Creativa", con la oportunidad de decorar bolsas navideñas.

Noche Shopping: una jornada llena de sorpresas hasta las 23 hs

● Habrá activaciones itinerantes en todo el centro comercial con gran cantidad de sorpresas, regalos y música en vivo, además de ofrecer descuentos especiales en gastronomía para que los visitantes disfruten de meriendas o cenas.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DRS2-WrD19l/?img_index=1&igsh=Y2F3bXJuYnE1bzY2

SOLEIL PREMIUM OUTLET:

Noche Shopping: el centro comercial estará abierto hasta las 03 hs repleto de oportunidades.

● Habrá intervenciones artísticas que complementan la experiencia: con acústicos íntimos, coreografías en vivo, desfiles con marcas del shopping

● Se realizará un programa en vivo con formato streaming, conducido por Fer Bo, Domi Faena y Fran Gómez (LUZU TV). La propuesta se desarrollará de 20 a 00 hs en el parking del shopping, con escenario, pantalla, luces, sonido y DJ sets en los intervalos.

● También, habrá juegos, trivias y premios de marcas participantes. Ingreso exclusivo con ¡appa!

Más info en IG: https://www.instagram.com/reel/DSAyRqRDrgm/?igsh=MThtOWV1YzZhdTQxOQ==

TERRAZAS DE MAYO:

En todo diciembre se vivirá la Navidad con decoración única, acciones comerciales, descuentos especiales y la posibilidad de sacarse una foto con Papá Noel todos los días.

Más info en IG: https://www.instagram.com/p/DR4shtEjsK1/?igsh=MTJ4N2RvdmswM216cg==