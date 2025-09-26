El acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, bajo la lupa de Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional

En la emisión de este viernes de “QR!”, Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, analizó el impacto del respaldo financiero otorgado esta semana por Estados Unidos a la Argentina y las posibles condiciones que pueda aparejar una decisión financiera que no encuentra antecedente en la historia nacional.

Loser consideró que el anuncio del Tesoro norteamericano anunciado por Scott Bessent constituye “un cambio cataclísmico positivo” y subrayó que es inédito, solo comparable en algunos aspectos con la ayuda que Estados Unidos le dio a México durante la crisis del "Efecto Tequila" de 1994-1995. Si bien no existen aún certezas ni definiciones precisas respecto de si la ayuda será por medio únicamente de un swap o si también incluirá compra de bonos soberanos argentinos por cuenta de Washington o un crédito stand by, Loser consideró que es positivo para el país, aunque no está exento de contrapartidas.

El economista señaló que la relación personal entre el presidente Donald Trump y su homólogo Javier Milei habría sido fundamental para que el Gobierno argentino accediera al respaldo, y destacó que al republicano le atrae la visión libertaria y la efusividad del mandatario argentino.

“No creo que haya sido de motu proprio por parte de Estados Unidos, sino que fue buscado por la administración Milei”, opinó. Según Loser, más allá de las coincidencias ideológicas entre ambos líderes, Argentina se convirtió en uno de los principales aliados de la Casa Blanca en la región, lo que facilitó el gesto político y económico.

En diálogo con el economista Guido Bambini, integrante del equipo periodístico del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Loser relativizó la salida de funcionarias clave del FMI, como Gita Gopinath y Ceyla Pazarbasioglu. Aclaró que sus renuncias no se vinculan con la situación argentina, aunque admitió que existen diferencias entre la visión del FMI y la administración Trump respecto del rumbo económico que debería seguir Argentina. Para Loser, el FMI mantiene su postura de que en Argentina sean eliminadas las retenciones y exista un un esquema fiscal más sostenible, mientras que Trump podría presionar en sentido contrario, atendiendo a los intereses de los productores agropecuarios estadounidenses cuyos intereses rivalizan con los productores agrícolas argentinos.

Hacia el final, consultado sobre qué exigencias podría encontrar Argentina a cambio de la ayuda, Loser señaló que se trataría de acuerdos de devolución a mediano plazo con intereses, sin llegar a concesiones extremas: "No le van a pedir la Patagonia ni la provincia de Mendoza. Más bien buscarán acceso a sectores estratégicos como el petrolero por parte de compañías estadounidenses y una reorientación comercial hacia Estados Unidos en lugar de hacia China”, analizó, y tampoco descartó que un requerimiento pudiera ser que el swap con China sea finalizado.

LB / FPT