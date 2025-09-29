El bitcoin supera los 112.000 dólares: ¿Retoma su racha alcista?

El Bitcoin (BTC) cotiza este lunes 29 de septiembre a US$ 112.105,48, escalando por encima de los 110.764 del cierre previo y continuando con su rally alcista que lo ubica por encima de los 110.000 dólares cómodo, tal como muestra Binance, el site especializado en cotizaciones de criptomonedas.

En cuanto al volumen de trading de las últimas 24 horas, la plataforma la sitúa en $45.60B dólares. Binance señala que el precio de BTC respecto a USD se actualiza en tiempo real. "El precio de Bitcoin cambió un +2.43% en las últimas 24 horas y el suministro circulante es 19.93M", explica.

Adam Dubove: "Hay muchísimo conocimiento sobre Bitcoin, pero poca profundización sobre el tema"



La cripto más valorada en el mercado viene de un repunte semanal que lo llevó a sumar un 4,58%, de acuerdo con datos de portales especializados, consolidando un escenario de recuperación luego de semanas de oscilaciones marcadas.

A nivel global, la capitalización total de mercado de Bitcoin se ubica en torno a US$ 2,2 billones, mientras que el universo de criptomonedas en su conjunto alcanza los US$ 3,71 billones.

Además de Bitcoin, otras divisas digitales como Ethereum, BNB, Cardano y Solana también mostraban incrementos en la jornada, aunque con variaciones más marcadas debido a su menor capitalización.

Por qué suben las criptomonedas y en especial el Bitcoin

Analistas del sector destacan que la evolución de la criptomoneda continúa atada a factores macroeconómicos internacionales, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el flujo de inversión institucional. En el plano local, la cotización también se ve afectada por la dinámica cambiaria y la multiplicidad de tipos de cambio que existen en la plaza argentina.

De todos modos, hay que considerar como aclara bien el site de Binance, que el Bitcoin es una moneda muy volátil por varios factores. "En primer lugar, el mercado de criptomonedas sigue siendo relativamente pequeño y menos líquido en comparación con los mercados financieros tradicionales, lo que significa que las grandes operaciones pueden tener un impacto significativo en los movimientos de precios", explican para los internautas interesados en adquirir esta cripto.

En segundo lugar, señalan que "el valor de Bitcoin depende del sentimiento público y la especulación, lo que genera cambios de precios a corto plazo. La cobertura de los medios, las opiniones influyentes y los avances normativos crean incertidumbre, lo que afecta a la dinámica de la oferta y la demanda y contribuye a las fluctuaciones de los precios", explican.

Otro factor clave es el suministro fijo de Bitcoin, ya que solo existen 21 millones de bitcoins, con lo cual su escasez puede llevar a cambios dramáticos en los precios a medida que varía la demanda. "Por si fuera poco, esto se ve agravado por las 'ballenas', que son individuos o entidades que poseen grandes cantidades de Bitcoin, cuyas cuantiosas transacciones pueden influir considerablemente en el mercado", agregan desde Binance.

La volatilidad en el precio de Ethereum

En tanto, la cripto Ethereum cotiza este lunes 29 de septiembre en 4132,16 dólares, un 3,41% por encima del cierre del día anterior. Ethereum (ETH) es la segunda criptomoneda más grande en términos de capitalización de mercado, y es conocida por haber introducido los contratos inteligentes, las finanzas descentralizadas (DeFi) y las aplicaciones descentralizadas (dApps).

La semana anterior fue desafiante en tanto enfrentó una fuerte volatilidad y una caída acumulada cercana al 10%, a pesar del repunte moderado que mostró en la jornada de este domingo, cuando se negoció en torno a US$ 4.047,89 con una suba del 0,78%.

Surge una nueva criptomoneda para sueldos y gastos cotidianos, regulada por EE.UU.

Durante los últimos siete días, ETH atravesó un escenario de tensiones globales en el mercado de activos digitales, influenciado por el comportamiento de los fondos cotizados (ETF) y el movimiento de los grandes inversores. Según datos de portales especializados, en ese lapso el precio osciló entre mínimos de US$ 3.900 y máximos por encima de US$ 4.400, lo que refleja un rango amplio y sensible a factores externos.

Según los analistas, la salida de aproximadamente 800 millones de dólares de fondos vinculados a Ethereum, incrementó la presión vendedora en los mercados internacionales y contribuyeron a las bajas semanales.

A contracorriente de este fenómeno, los grandes inversores —conocidos en el ecosistema cripto como “ballenas”— aprovecharon las correcciones para acumular posiciones. Distintos reportes on-chain muestran compras significativas en carteras de alto volumen, lo cual indica confianza en el activo como reserva de valor en el mediano y largo plazo.

A nivel técnico los especialistas reportan un nivel de soporte en torno a US$ 3.700. Una eventual pérdida de esa marca podría acelerar liquidaciones, dado el alto volumen de posiciones apalancadas ubicadas en esa zona. En contraste, la resistencia inmediata se ubica en US$ 4.200, un nivel que Ethereum debería superar con firmeza para habilitar una recuperación más sostenida.

