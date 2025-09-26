Hackearon las redes oficiales de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

La cuenta de la red social X de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hackeada este viernes para promocionar una criptomoneda y un evento que se visualizaron en varios posteos, los cuales ya pudieron ser borrados. Más de una hora después, las autoridades de la fuerza de seguridad emitieron un comunicado para aclarar que fueron "blanco de un ataque informático internacional".

Las publicaciones mencionaron la siguiente frase, que fue difundida en inglés: "Policía Federal Argentina y Mira Network: ¡ya llegó el gran airdrop de $MIRA! Únete a traders, stakers y poseedores de NFT. ¡Recompensas limitadas disponibles! ¡Reclama ya! (“Policía Federal Argentina Х Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”).

Luego, en el mensaje que figuraba en la plataforma antes conocida como Twitter, se observó un enlace que supuestamente llevaba a un sitio de compra. Varios de ellos fueron acompañados por fotos y videos, mientras que en los comentarios los usurios mencionaron el episodio de la criptomoneda $LIBRA, difundida en las redes sociales del presidente Javier Milei, pero que en este caso existe una causa por presunta estafa.

El primer posteo de promoción se publicó a las 10.30 de este viernes y fue seguido por varios más. Durante más de una hora las publicaciones aparecían en línea y activas y los especialistas de la fuerza federal activaron los protocolos de ciberseguridad por lo que finalmente lograron recuperar el control de la cuenta.

Hackeo a las redes sociales de Epec: la empresa ya recuperó todas las cuentas

Este ataque digital se suma a otros sufridos por las fuerzas de seguridad en sus páginas oficiales. A principios de este año, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también fue víctima de un hackeo, donde se mostraron recibos de sueldo de los efectivos en mutuales falsas.

El comunicado de la Policía Federal tras el ciberataque

La fuerza, que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, sostuvo en un comunicado que el objetivo del hackeo fue "manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos".

"La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución de la red social X fue blanco de un ataque informático internacional", comienza diciendo el escrito, al mismo tiempo que menciona que el caso "ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables".

"Frente a este hecho grave se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperóem forma rápida y total el control de la cuenta oficial", añade.

Por último, la PFA manifestó que "reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaicones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales".

