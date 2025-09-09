El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, designado por Javier Milei, se negó a recibir la notificación oficial para presentarse este martes ante la comisión investigadora del Congreso que indaga el criptoescándalo de $LIBRA. Ante la negativa, la citación debió ser pegada con cinta en la puerta de su despacho, sobre la calle Tucumán al 500.

Melik está citado para este martes a las 16, junto a María Florencia Zicavo, funcionaria de extrema confianza de Mariano Cúneo Libarona y responsable de la Unidad de Tareas $LIBRA, creada por el Gobierno tras la explosión del caso.

Con la mira en $Libra, la oposición busca en el Congreso desgastar a Javier Milei tras el revés electoral bonaerense

Ferraro apuntó contra el Gobierno

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), fue quien reveló la maniobra de Melik en redes sociales. “Dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores. Lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, escribió en X.

Y agregó: “Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”.

La comisión investigadora, que sesiona hoy por primera vez, también citó a dos ex agentes de la OA, Luis Villanueva y José Mazzoni. Además, elevó un cuestionario por escrito al presidente Javier Milei, con plazo de respuesta hasta el viernes 12. Entre las dudas, los legisladores quieren que el mandatario explique cómo obtuvo información del token apenas minutos después de su creación y por qué no denunció al creador, Hayden Davis.

En las próximas semanas, también deberán declarar Karina Milei, Manuel Adorni, Guillermo Francos y Demian Reidel, entre otros funcionarios y empresarios vinculados al nacimiento de $LIBRA.

Un escándalo que crece

Si Melik o Zicavo no se presentan, la comisión ordenará una segunda citación y, en caso de persistir la negativa, podría recurrir a la Justicia para garantizar su comparecencia por la fuerza pública. Desde la Casa Rosada cuestionaron esa posibilidad, aunque antecedentes legislativos la avalan.

Melik ya acumula denuncias por presunto abuso de autoridad y encubrimiento, luego de eximir a Milei de la investigación. Diputados opositores pidieron analizar sus comunicaciones con funcionarios del Ejecutivo, incluida Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, para establecer si existió injerencia política en la decisión.

