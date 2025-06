El sitio web de Ámbito Financiero fue hackeado este viernes por la mañana por el mismo ciberdelincuente que, en abril, había vulnerado la página de Perfil. Se trata de @gov.eth, un hacker que se autodefine como seguidor de Adolf Hitler y que cobró notoriedad por ataques anteriores a plataformas como Mi Argentina y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

“Pedimos disculpas a los lectores, el sitio fue atacado por el grupo @gov.eth, que modificó de forma masiva los contenidos”, decía el mensaje publicado en el portal especializado en economía junto a la imagen de una calavera y varios hashtags en contra de Cristina Kirchner.

Desde Ámbito Financiero emitieron un comunicado en el que pidieron disculpas a sus lectores y anunciantes y aseguraron que el problema ya está resuelto, tras un arduo trabajo de los equipos técnicos de la empresa.

“Les informamos que el sitio web ámbito.com fue víctima este viernes de un ataque cibernético bajo la modalidad Defacement, perpetrado por el grupo @gov.eth, un reconocido hackivista que atacó ayer 12 de junio a La Unión Digital de Catamarca y antes a perfil.com y argentina.gob.ar, entre otros sitios, medios de comunicación y cuentas de redes sociales”, comienza el escrito.

Y agrega: “El ataque, que ocurrió a partir de las 8.30 de este viernes y alteró profundamente nuestros contenidos, incluyó la imagen de una calavera junto a diversos hashtags con un mensaje político. En esta modalidad de ataque el hacker accedió al listado de usuarios y contraseñas para ingresar al administrador de contenidos”.

“Nuestros equipos técnicos trabajaron arduamente para identificar a los usuarios comprometidos para perpetrar el cambio en los contenidos y restaurar el sitio. Al momento está garantizada la seguridad de toda nuestra plataforma y sitios asociados”, cierra el comunicado que lleva la firma del director de Ambito Financiero, Guillermo Gammacurta.

Quién es el hacker @gov.eth

El mismo usuario fue el responsable de vulnerar el sitio de Perfil el martes 8 de abril. En ese entonces, publicó una foto del DNI del presidente Javier Milei, proveniente del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, y alteró el contenido de una gran cantidad de notas.

La persona detrás de @gov.eth es un joven de 22 años que se reconoce como seguidor de Adolf Hitler y asegura realizar este tipo de ataques “solo por diversión”. También manifiesta su odio hacia Javier Milei y Donald Trump “por ser judíos”, y admite tener acceso a bases de datos personales a través de vulnerabilidades en los sistemas del gobierno argentino.

“Estoy en contra del Gobierno de Milei. Estoy en contra de él, por muchos motivos”, dijo en una entrevista exclusiva con Agustino Fontevecchia, vicepresidente y Director Digital de Perfil. “No soy peronista, no soy izquierda, no soy derecha, no soy anarquista. Soy Nacional Socialista y lo digo abiertamente", reconoció.

En el diálogo, concretado luego del ataque a la web de Perfil, explicó los motivos que lo llevan a persistir en este tipo de acciones. “Básicamente lo que yo hago es hackear sitios web, simplemente for the fun, por la diversión de ser mejor hacker cada día para ver hasta dónde puedo llegar. Es una forma de aprendizaje", aseguró.

Y agregó: "He ganado plata con esto diciéndole a las empresas, por ejemplo, las vulnerabilidades que tienen. Pero no lo hago por plata. Yo lo veo como ‘tu sistema está regalado, te falta seguridad’”.

Por último, el joven dijo que no se siente como un criminal y asegura estar amenazado de muerte por parte del Frente Amplio de Uruguay. "Nosotros no somos criminales. Criminales son los que están por ahí sueltos", sostuvo.

