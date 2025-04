La entrevista completa al hacker Gov.eth que atacó el sitio web de PERFIL

La primera mañana del martes 8 de abril fue distinta para Editorial PERFIL. Y es que, en vez de ser el portal de noticias e investigación que lo caracteriza hace ya tantos años, se convirtió en otra cosa: un sitio hackeado. Una página web en la que todas y cada una de las notas del portal aparecían bajo una misma consigna e imagen: “Hacked by Gov.eth”, junto a la foto del Documento Nacional de Identidad del presidente Javier Milei.

El contenido en el cuerpo de la nota en ellas era, indefectiblemente, el mismo para todas. HACKED BY @GOV.ETH - FUCK THE JEWS. Y si uno está atento a los ataques previos en ciberseguridad sufridos por diversos organismos gubernamentales, ese arroba no es ajeno a casos anteriores. No es desconocido. Suena. Y es, de hecho, el mismo que se atribuyó los ataques a plataformas como Mi Argentina, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el sistema de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo hago for the fun”, admitió en diálogo con Agustino Fontevecchia. “Lo hago por la diversión de ser un mejor hacker cada día, para ver hasta dónde puedo llegar.” Hay un punto que llama aún más la atención en sus declaraciones. Podría tomarse como amenaza o, simplemente, como un juego. “Hacerlo for the fun”, como dice él: “Y bueno, hoy les tocó a ustedes, mañana le puede tocar a Clarín, quien sea”.

A continuación, la entrevista completa entre Agustino Fontevecchia y @Govt.eth, luego del ataque.

Las declaraciones más destacadas de @Gov.eth

Estoy en contra del Gobierno de Milei. Estoy en contra de él, por muchos motivos. Tampoco me gusta hablar mucho de política en estos sentidos, ¿no? No soy peronista, tampoco no soy izquierda, no soy derecha, no soy anarquista. Soy Nacional Socialista y lo digo abiertamente. Osea, Nazi". "Bueno, básicamente lo que yo hago es hackear sitios web, simplemente for the fun, por la diversión de de ser mejor hacker cada día para ver hasta dónde puedo llegar. ¿Cómo puedo entrar a los sistemas y todo eso. Es una forma de aprendizaje. Y bueno, hoy les tocó a ustedes, mañana le puede tocar a Clarin, quien sea". "He ganado plata con esto diciéndole a las empresas, por ejemplo, las vulnerabilidades que tienen. Pero no lo hago por plata. Yo lo veo como “tu sistema está regalado, te falta seguridad”. Prefiero trabajar, no sé... para un organismo público, privado, para el gobierno, para quien sea, antes que estar preso". "Nosotros no somos criminales. Criminales son los que están por ahí sueltos". "Entiendo que tengo las medidas como para protegerme, tengo gente que me cuide, estoy bien asesorado, tengo protección, cintita roja".

