Ciberdelincuentes hackearon el sitio oficial del Gobierno: apuntaron a las gestiones anteriores y a la falta de inversión

Durante este miércoles por la noche, se cayó el sitio oficial del Gobierno y poco después la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología confirmó que fue consecuencia de un ciberataque. Ya en los primeros minutos del jueves era posible ingresar a argentina.gob.ar, aunque la mayoría de sus apartados continuaban inaccesibles.

Luego de un par de horas el funcionamiento de la web se fue normalizando y el Gobierno explicó que el ataque cibernético fue detectado a las 21:30hs del miércoles y que este fue una consecuencia del "estado deplorable" en el que "dejaron los anteriores gobiernos a los sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones".

Desde la administración de Javier Milei también apuntaron contra los diputados y senadores que rechazaron el DNU 656/2024 para aumentar los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sosteniendo que por dicha decisión no se pudo invertir "en infraestructura y seguridad informática".

"hacked by h4xx0r1337 $ gov.eth" era el mensaje que podía leerse en la web oficial y que permaneció hasta lo último en la sección "acerca de este sitio", poco después fue reemplazado por la leyenda "503 Service Unavailable. No server is available to handle this request" que apareció en todas las secciones que quedaron sin contenido.

El hecho de que los apartados se hayan quedado en blanco se traduce en que no hay servidores disponibles para gestionar ningún tipo de solicitud, motivo por el que se produjeron inconvenientes para ingresar a Mi Argentina y a la web de Tarjeta SUBE.

Como consecuencia del hackeo también se produjeron inconvenientes en los sitios para sacar o renovar el DNI y el pasaporte, para gestionar el certificado de antecedentes penales y para ingresar a los apartados de "Documentación", "Tránsito y Transporte" y "Trabajo y Empleo" y todo lo incluido dentro de "Más temas".

"Ciberdelincuentes hicieron un defacement (cambio del contenido) del portal Argentina.gob.ar", explicó el programador, profesor y periodista Maximiliano Firtman a través de X y detalló: "Por lo que se ve a simple vista parece que solo accedieron a cambiar encabezados y pies de página de las secciones estáticas".

No obstante, el experto y director de ITMaster Academy añadió: "Hasta que haya un anuncio oficial sugiero esperar para usar el sitio web, principalmente en el ingreso de información o credenciales". "Esto sobrepasa el concepto de 'hacking' y es un delito", remarcó y sugirió referirse a los responsables como "ciberdelincuentes" y no "hackers".

Hackeo: La respuesta del Gobierno

"Este 25 de diciembre a las 21:30 horas detectamos que el sitio web argentina.gob.ar fue atacado por ciberdelincuentes. El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones", anunciaron desde el oficialismo.

A través de la cuenta oficial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología explicaron que lo ocurrido "es un firma recordatorio de la necesidad urgente de inversión para fortalecer la infraestructura y la seguridad informática", en referencia a la inversión contemplada, y rechazada, en el DNU 656/2024.

"Dicha inversión no pudo ser concretada por este Gobierno por culpa de un grupo de diputados y senadores del Congreso de la Nación que optaron por jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos", reprocharon.

Finalmente, desde el Gobierno aseguraron que se encontraban trabajando "para dar solución a este incidente" y confirmaron que "los sitios funcionan nuevamente con normalidad", insistiendo en la necesidad de invertir en Ciberseguridad.

