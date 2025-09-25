Bullrich dijo que no quiere "politizar" los crímenes de la chicas, pero apuntó contra Kicillof y negó que se trate de femicidios

La ministra de Seguridad de la Nación habló esta mañana sobre el triple crimen de las tres chicas desaparecidas en La Matanza -Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)- y cuestionó el comunicado publicado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el que adjudicó los asesinatos a una organización narco con base en la Ciudad de Buenos Aires.

“Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni echarle la culpa al gobernador. Mucho menos haría lo que él hizo, escribir un aberrante comunicado en el que señala a una organización con base en la Ciudad cuando todavía no tiene la más mínima información”, sostuvo Bullrich.

A su vez, la funcionaria nacional cuestionó las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien había asegurado que el crimen fue motivado por una venganza narco ideada por una banda criminal peruana. “No hay información oficial que se pueda transmitir. El móvil y los autores no se conocen realmente”, indicó Bullrich.

Según explicó la ministra, la investigación está a cargo de la Justicia y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y continúa bajo secreto de sumario. Además, afirmó que las fuerzas federales están “a total y absoluta disposición”.

“Es una metodología mafiosa. Si una banda de este nivel de brutalidad puede estar funcionando como si nada, hay que preguntarse qué pasa. Pueden tener una pata en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la Provincia”, advirtió.

En diálogo con Radio Mitre, Bullrich también rechazó la discusión sobre la aplicación de la figura de femicidio en el caso ocurrido en Florencio Varela y se negó a “entrar en la politización de que es un tema de género”. En este sentido, expresó: “Banalizar el hecho y plantear si esto es o no un tema relacionado con haber eliminado el Ministerio de la Mujer me parece de una bajeza absoluta”.

Bullrich consideró que la causa del triple asesinato está vinculada con “la destrucción del tejido social en la provincia de Buenos Aires” y agregó: “Es un caso aberrante. Podrían haber sido tres hombres como fueron tres mujeres. Hacer una marcha o salir con banderas es una banalización total y absoluta de un crimen”.

Además, remarcó que el “discurso político” detrás del caso tiene fines electorales y el objetivo de “volver a generar estructuras como el Ministerio de la Mujer”, eliminado al inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Incluso, la ministra sostuvo que los femicidios en 2024 fueron más bajos que en 2023 a nivel nacional. “Si algo pasó en nuestro gobierno es que bajaron los femicidios. Sin Ministerio de la Mujer tenemos menos muertes de mujeres”, afirmó.

De acuerdo con los datos oficiales aportados por Bullrich, a nivel nacional los femicidios disminuyeron de 272 en 2023 a 247 en 2024, según estadísticas del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaboradas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La cifra de 2024 representa una baja del 8,8% respecto de 2023, aunque se mantiene en niveles similares al promedio histórico desde 2017, de casi 245 casos por año.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron asesinadas en la madrugada del sábado pasado en Florencio Varela.

El caso que conmociona al país por el triple asesinato de las tres chicas desaparecidas en La Matanza continúa bajo investigación para esclarecer el móvil y dar con los autores del hecho. Esta mañana serán indagados los primeros cuatro detenidos.

Además, otros ocho sospechosos fueron demorados en la noche del jueves en un allanamiento en Villa Zavaleta, donde se presume que opera la banda narcocriminal.

