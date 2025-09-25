El asesinato de las tres chicas de La Matanza fue transmitido en vivo por Instagram para un grupo cerrado, con el objetivo de enviar un mensaje de terror mafioso. En declaraciones a TN dijo que lo confesó uno de los cuatro detenidos.

Lo confirmó este miércoles por la noche el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien precisó que lo habrían visto unas 45 personas- "Fue un acto de disciplinamiento para las chicas pero también para diferentes integrantes" de la organización narco que está involucrada en los hechos, explicó el funcionario.

Confirmó que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron llevadas a la casa de Florencio Varela donde ocurrió "toda la sesión de asesinato y tortura que fue transmitida en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram".

En desarrollo...

LT