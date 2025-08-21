Así funcionará la verificación de enlaces de Instagram en WhatsApp

WhatsApp dejará conectar perfiles de Instagram mediante el “Centro de Cuentas”. Se estima que todos los servicios del conglomerado de Meta suman casi 3.500 millones de usuarios a nivel global.

A partir de ahora, la aplicación cuenta con más alternativas para unir cuentas de Instagram, y la clave está en la modificación del proceso de verificación.

¿Para qué sirve la función?

Según el sitio WABetaInfo, esta herramienta está disponible inicialmente para un grupo de evaluadores. La novedad fue detectada en la beta 2.25.23.19 para Android.

La función permite confirmar enlaces de perfiles de Instagram que aparecen en WhatsApp a través del Centro de Cuentas. El objetivo es garantizar que los vínculos añadidos realmente pertenecen al usuario.

Una vez completada la verificación, el link mostrará el ícono de Instagram, lo que certifica que es auténtico y está asociado al titular.

De acuerdo con especialistas, esto mejora la seguridad de las cuentas en los servicios de Meta: “Así, se indica que el perfil está conectado oficialmente al dueño de la cuenta y que no es una URL aleatoria ni falsa”, explicó el sitio especializado.

En caso de que el enlace no esté verificado, se mostrará un ícono genérico junto a la URL.

Beneficios de la nueva función

Refuerza la seguridad de los enlaces de Instagram en WhatsApp.

Evita que los usuarios caigan en links falsos o engañosos .

Resulta clave para figuras públicas y marcas , que podrán mostrar enlaces auténticos en sus perfiles.

Favorece la credibilidad en colaboraciones y alianzas, vinculando directamente cuentas verificadas.

