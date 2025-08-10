WhatsApp lanzó emojis animados: quiénes pueden usarlos y cómo habilitarlos

WhatsApp comenzó a habilitar una de sus funciones más esperadas "los emojis animados", una herramienta que permite enviar ciertos íconos con movimiento para dar más expresividad a los chats. Sin embargo, no todos los usuarios pueden verlos todavía, lo que ha generado dudas sobre su disponibilidad y activación.
Según explicó la compañía, la llegada de esta función se realiza de manera gradual y por regiones, con el fin de evitar errores y asegurar que la característica funcione correctamente en distintos dispositivos y sistemas operativos. Esto significa que, aunque la aplicación esté actualizada, es posible que tarde días o semanas en activarse para determinadas cuentas.
Otro factor clave es la compatibilidad. Para que los emojis animados funcionen, el usuario debe contar con la versión más reciente de WhatsApp y con el sistema operativo actualizado —tanto en Android como en iOS—. Los equipos con versiones antiguas pueden tener problemas para mostrar la animación o directamente no recibir la función.
Para aumentar las chances de acceder a la herramienta, WhatsApp recomienda:
-
Actualizar la aplicación desde Google Play Store o App Store.
-
Instalar las actualizaciones pendientes del sistema operativo.
-
Reiniciar el dispositivo después de actualizar.
Si tras seguir estos pasos la función no aparece, lo más probable es que el despliegue aún no haya llegado a esa región o cuenta, ya que la activación se realiza desde los servidores de WhatsApp.
En esta primera etapa, la app incorporó siete emojis animados desarrollados con la biblioteca Lottie:
-
Cara de fiesta
-
Cara de sorpresa
-
Corazón rojo
-
Fuego
-
Carcajada con lágrimas
-
Llanto fuerte
-
Llanto suave
Estos emojis se animan automáticamente solo cuando se envían como mensajes individuales, sin texto ni otros símbolos. Si se colocan dentro de una frase o combinados con otros emojis, se mostrarán estáticos.
A diferencia de los stickers, no es necesario descargarlos ni instalar complementos adicionales: las animaciones se incorporan directamente con la actualización oficial de la app. Con este lanzamiento, WhatsApp busca seguir la tendencia global de enriquecer la comunicación digital con herramientas simples, inmediatas y visualmente atractivas.
LV/MU