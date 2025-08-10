WhatsApp lanzó emojis animados: quiénes pueden usarlos y cómo habilitarlos

WhatsApp comenzó a habilitar una de sus funciones más esperadas "los emojis animados", una herramienta que permite enviar ciertos íconos con movimiento para dar más expresividad a los chats. Sin embargo, no todos los usuarios pueden verlos todavía, lo que ha generado dudas sobre su disponibilidad y activación.

Según explicó la compañía, la llegada de esta función se realiza de manera gradual y por regiones, con el fin de evitar errores y asegurar que la característica funcione correctamente en distintos dispositivos y sistemas operativos. Esto significa que, aunque la aplicación esté actualizada, es posible que tarde días o semanas en activarse para determinadas cuentas.

Otro factor clave es la compatibilidad. Para que los emojis animados funcionen, el usuario debe contar con la versión más reciente de WhatsApp y con el sistema operativo actualizado —tanto en Android como en iOS—. Los equipos con versiones antiguas pueden tener problemas para mostrar la animación o directamente no recibir la función.

Para aumentar las chances de acceder a la herramienta, WhatsApp recomienda:

Actualizar la aplicación desde Google Play Store o App Store .

Instalar las actualizaciones pendientes del sistema operativo.

Reiniciar el dispositivo después de actualizar.

Si tras seguir estos pasos la función no aparece, lo más probable es que el despliegue aún no haya llegado a esa región o cuenta, ya que la activación se realiza desde los servidores de WhatsApp.

En esta primera etapa, la app incorporó siete emojis animados desarrollados con la biblioteca Lottie:

Cara de fiesta

Cara de sorpresa

Corazón rojo

Fuego

Carcajada con lágrimas

Llanto fuerte

Llanto suave

Estos emojis se animan automáticamente solo cuando se envían como mensajes individuales, sin texto ni otros símbolos. Si se colocan dentro de una frase o combinados con otros emojis, se mostrarán estáticos.

A diferencia de los stickers, no es necesario descargarlos ni instalar complementos adicionales: las animaciones se incorporan directamente con la actualización oficial de la app. Con este lanzamiento, WhatsApp busca seguir la tendencia global de enriquecer la comunicación digital con herramientas simples, inmediatas y visualmente atractivas.

