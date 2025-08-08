General Motors recurrirá a baterías de la china CATL para su modelo básico Bolt

General Motors Co. planea comprar baterías para vehículos eléctricos en China para alimentar su próximo modelo básico de EV hasta que pueda adquirir baterías fabricadas en Estados Unidos a través de su asociación con la surcoreana LG Energy Solution.

El fabricante de automóviles dijo en un comunicado el jueves que buscaría proveedores extranjeros de baterías de fosfato de hierro y litio para el Chevrolet Bolt EV hasta 2027. “Para seguir siendo competitivos, GM se abastecerá temporalmente de estos paquetes de proveedores similares para alimentar nuestro modelo de EV más asequible”.

Según una persona familiarizada con el asunto, la empresa china Contemporary Amperex Technology Co. suministrará las baterías de litio-hierro-fosfato (LFP). El Bolt comenzará a fabricarse a finales de este año en la planta del fabricante de automóviles en Kansas City, Kansas.

Aranceles y costo: por qué GM elegirá baterías chinas para el Chevrolet Bolt

La decisión sobre las baterías ilustra las concesiones a las que deben hacer frente los fabricantes de automóviles en su esfuerzo por introducir modelos de vehículos eléctricos más asequibles, al tiempo que se enfrentan a los nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

CATL es uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo y uno de los principales proveedores de baterías LFP para la industria automovilística. Esta tecnología es muy apreciada por su menor costo en comparación con las baterías fabricadas con altos niveles de níquel y cobalto, y es una opción muy popular para los vehículos eléctricos de bajo costo.

China es la principal fuente mundial de baterías LFP. Esto significa que GM tendrá que hacer frente a aranceles sobre sus importaciones de CATL hasta que pueda obtener celdas LFP de producción nacional a través de su empresa conjunta con LG, cuya producción está prevista que comience en unos dos años.

The Wall Street Journal informó anteriormente de los planes de GM de comprar a CATL.

