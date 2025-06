Lanzan otra licitación para importar autos eléctricos sin arancel

El Gobierno lanzó la segunda licitación para importar autos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%. Esta segunda instancia finalizará en 10 días hábiles.

Sin embargo, lo que llamó la atención del sector es que esta segunda licitación no contempla que se inscriban personas físicas sino sólo jurídicas, lo que descarta que en este primer año del cupo haya individuos que hagan la importación de un auto para uso particular.

Otra novedad es que el número de vehículos para asignar es 21.738 es decir, 4.741 vehículos más que la cifra original.

El remanente para los fabricantes ahora asciende a 15.715, un aumento de 2.281 unidades, mientras que los importadores tienen un rezago de 6.023 vehículos, lo que representa 2.460 autos adicionales. Esta segunda licitación presenta aún el 43% de los vehículos aprobados por el Gobierno para ser nacionalizados sin aranceles.

Recientemente, varios cupos han sido dados de baja, debido a problemas de producción y la presión del plazo de homologación, que debe cumplirse antes del 31 de enero de 2026. Para que un automóvil circule en Argentina, es necesaria la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), certificaciones que se están usando todavía en su formato anterior, a pesar de la implementación de un nuevo procedimiento simplificado anunciado en el decreto 49/25.

Aún no se han difundido los nombres de las marcas que han reducido sus solicitudes, pero se estima que otras compañías están considerando utilizar esos espacios vacantes para presentar modelos microhíbridos que no se contemplaron en la primera licitación. Si una empresa no puede cumplir con los requisitos establecidos, se le permite renunciar total o parcialmente a su cupo.