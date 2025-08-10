Día del Niño 2025: confirmaron la fecha definitiva en Argentina

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 562/2025, que declara oficialmente al tercer domingo de agosto como el "Día del Niño", reemplazando la denominación usada desde 2020: "Día de las Infancias". Por primera vez este año, la celebración oficial se realizará el domingo 17 de agosto, coincidiendo con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Además, el viernes 15 fue declarado no laborable con fines turísticos, generando un fin de semana largo.

La medida fue justificada por el Ejecutivo argumentando que “los niños son un pilar fundamental de nuestra Nación” y que la celebración constituye “una tradición arraigada en nuestro país”. También hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina, y a la Ley 26.061, que establece la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Este año, la jornada coincidirá con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y con el fin de semana largo que comenzará el viernes 15 de agosto, declarado no laborable con fines turísticos. Sin embargo, este día extra de descanso dependerá de la decisión de cada empleador.

La conmemoración tiene un fuerte arraigo en el país: nació en 1960 tras una recomendación de la ONU para que todos sus Estados miembros destinaran un día a promover los derechos universales de niñas y niños. En Argentina, la CAIJ fijó la fecha como una oportunidad para agasajar a los más pequeños y estimular el consumo de juguetes.

En los últimos años, la fecha también fue reconocida como Día de las Infancias, una denominación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social en 2020 para reflejar la diversidad de realidades que atraviesan a niños y niñas en el país, desde una perspectiva de derechos humanos.

Aunque la ONU estableció el 20 de noviembre como Día Universal del Niño —en conmemoración de la Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño—, cada país define su propia fecha. En la región, Chile lo celebra el segundo domingo de agosto, Paraguay el 16 de agosto, Perú el 17 de agosto y Uruguay este año lo festeja el 10 de agosto.

La ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, en conmemoración de la aprobación de la Declaración (1959) y la Convención de los Derechos del Niño (1989). Sin embargo, cada país tiene la libertad de fijar su propia fecha: