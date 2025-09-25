Luego de que la Policía bonaerense hallara los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres chicas de La Matanza desaparecidas, se conoció la identidad de los cuatro detenidos que son investigados en el marco de la causa que sigue la pista de una presunta banda narco.

Los detenidos por el triple femicidio de las jóvenes son dos hombres y dos mujeres, los cuatro mayores de edad; de ellos tres son argentinos y uno es extranjero. Las detenciones se produjeron luego de que los cuerpos de las chicas fueron hallados durante un allanamiento en un domicilio de Florencio Varela.

Los detalles mafiosos que arrojaron las autopsias a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, indicó que dos de los detenidos, Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), fueron encontrados dentro de la vivienda donde aparecieron los cuerpos de las víctimas, ubicada en Chañar y Río Jachal, y que ambos estaban limpiando la propiedad cuando los efectivos policiales irrumpieron en el lugar.

Los otros dos detenidos, Magalí Celeste González Guerrero (28) y Ángel Villanueva Silva (25) -quien sería de nacionalidad peruana-, serían los propietarios de la casa donde se produzco el macabro hallazgo, en el barrio de Villa Vatteone. Según trascendió desde la investigación, ambos estarían vinculados a una organización narco y habrían cometido los crímenes en el marco de una presunta venganza.

Parra e Ibarra fueron detenidos por las autoridades cuando limpiaban manchas de sangre dentro de la propiedad y luego se conoció que ambos viven al sur de Florencio Varela, a unos seis kilómetros de donde fueron encontrados los cuerpos, en el barrio Santa Rosa.

En lo que respecta a Villanueva Silva y González Guerrero, fueron detenidos en un hotel de la zona y las autoridades se encuentran investigando la presunta relación de ambos con algunos narcos del barrio 1-11-14. Los cuatro detenidos están acusados de homicidio agravado.

Video: la última vez que se vio a las tres chicas desaparecidas en La Matanza

Los cuerpos de las tres jóvenes, quienes habían desaparecido el pasado viernes, aparecieron este miércoles en una vivienda de Florencio Varela, dentro de una propiedad ubicada en la zona donde se registró la última señal del celular de una de ellas.

Los familiares de las chicas realizaron la identificación de los cuerpos en la DDI de La Matanza, a través de diferentes imágenes expuestas por los investigadores.

La escena del crimen fue hallada a más de 30 kilómetros de distancia de donde las jóvenes fueron vistas por última vez, en la rotonda de Crovara y El Tiburón, en la localidad de La Tablada, según indicaron imágenes tomadas por una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza.

AS/LT