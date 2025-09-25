El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez continúa arrojando detallas estremecedores. En las últimas horas se conoció un video en el que se observa el momento en que incendiaron la camioneta que fue utilizada para trasladarlas desde una estación de servicio en La Matanza hasta la casa de Florencio Varela, donde las habrían torturado antes de asesinarlas.

Las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes pasado en la localidad de La Tablada, donde las cámaras de seguridad captaron el instante en el que subieron al vehículo, una Chevrolet Tracker con la patente adulterada. Aparentemente, habrían sido engañadas con la invitación para participar de una fiesta en la vivienda donde la Policía encontró sus cuerpos.

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple asesinato de las chicas desaparecidas en La Matanza

Después de matarlas, los responsables descartaron la camioneta a unos 700 metros de la escena de los crímenes. El video fue captado por una cámara de seguridad de la zona y se cómo las llamas tomaron el rodado por hasta dejarlo completamente incinerado.

El vehículo fue incendiado a las 5 de la madrugada del sábado, horas después de la desaparición de las jóvenes de 20 años (Morena y Brenda) y la adolescente de 15 (Lara). Según arrojaron las autopsias preliminares, las chicas habrían sido asesinadas antes de ese horario, entre las 2 y las 3 de la madrugada.

La Tracker fue quemada en un descampado que se encuentra cerca del cruce de las calles Río Turbio y Mar Chiquita, donde funciona una escuela de fútbol, un lugar frecuentado por varios niños y adolescentes de esa zona de Florencio Varela.

De esta manera, los responsables del triple femicidio buscaron evitar que quedaran rastros o pruebas del rapto del secuestro de las chicas. Los investigadores confirmaron que la camioneta tenía una "matrícula gemela" pero aún no dieron a conocer cómo se produjo el fuego ni quiénes fueron los autores.

El trayecto que hizo la misma pudo seguirse desde el momento en que Lara, Morena y Brenda la abordaron en la rotonda de La Tablada, situada en avenida Crovara y Monseñor Bufano.

El seguimiento se realizó gracias a las cámaras del municipio y con apoyo de la Policía de la Ciudad, lo que permitió corroborar que el rodado había cruzado la avenida General Paz. Otro registro incorporado al expediente muestra con claridad a las chicas mientras esperan en una esquina, hasta que el vehículo llega, se detiene y ellas suben al asiento trasero.

El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, reconstruyó un recorrido de alrededor de 30 kilómetros hasta el sitio donde finalmente aparecieron las víctimas. La localización del celular de una de ellas resultó decisiva para establecer que habían llegado a Florencio Varela.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza.

Los cuatro detenidos por el triple asesinato

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, indicó que la principal hipótesis del hecho es que las jóvenes fueron asesinadas por “una trampa organizada por una banda narco” con base en la villa 1-11-14, de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario sostuvo que se trató de una "venganza" y expresó que las muertes de las tres fueron transmitidas por redes sociales a un grupo cerrado en el que se hallaban integrantes de dicha organización.

Alonso detalló que dos de los detenidos, Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), fueron encontrados dentro de la vivienda donde encontraron los cadáveres, limpiando diferentes espacios del inmueble. Los otros dos, Magalí Celeste González Guerrero (28) y Ángel Villanueva Silva (25) -de nacionalidad peruana-, serían los propietarios de la casa y estarían vinculados al grupo criminal.

Todos se encuentran alojados en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria.

