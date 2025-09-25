Marchas en distintos lugares del país pidiendo justicia por Morena, Brenda y Lara

El triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), que habría perpetrado una organización narco, causó una instantánea repulsión social. Miles de vecinos en diferentes puntos del país salieron a exigir justicia por las tres jóvenes este miércoles luego de que se confirmaran los brutales asesinatos.

Las manifestaciones se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza Flores, lugar que las jóvenes de 20 y 15 años frecuentaban y donde trabajaban. También en Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Florencio Varela, La Matanza, entre otras, fueron puntos de concentración.

“Basta de indagar en nuestras vidas. Entiendan el enojo de las feministas: no nos pasamos tres pueblos, nos quedamos cortas. Hoy hay 3 menos y van a haber muchas más si no recomponemos el tejido social roto. Esto no le pasa a cualquiera: le pasa a las pobres”, exclamó Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, en Plaza Flores frente a una multitud.

Las manifestaciones se llevaron a cabo alrededor de las 19 horas. Una de ellas, la de Florencia Varela, se realizó en las inmediaciones de la casa sobre Río Iguazú 745, donde los criminales habrían torturado y asesinado a las jóvenes, mientras las filmaban, bajo la orden del capo narco, para que otros 45 integrantes de la organización criminal observen los hechos.

Gerogina Orellano, secretaria general de AMMAR.

En todas las marchas se repitió la consigna “Ni una Menos”, el pedido de justicia y el cese de la violencia de género. Entre los asistentes concurrieron familiares, vecinos autoconvocados y organizaciones feministas.

“Matan a una piba cada 36 horas, en lo que va de 2025. Es muy estremecedor, la verdad, pensar que cualquiera de nosotras podemos ser la próxima”, comentó una joven en la manifestación en Mar del Plata.

En tanto, familiares, vecinos y amigos de las chicas se reunieron pasadas las 19:15 en La Tablada, donde las cámaras de seguridad de la vía pública captaron con vida por última vez a Brenda, Lara y Morena.

La organización Ni Una Menos convoca a una nueva manifestación el próximo sábado a las 16 horas, desde Plaza de Mayo al Congreso. “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, señalaron en la convocatoria.

El hecho conmocionó a la sociedad argentina

Lo que se sabe del crimen de Brenda, Lara y Morena

La Justicia investiga como hipótesis que las jóvenes fueron llevadas a la casa en Florencio Varela engañadas por una red narco que tendría uno de sus centros de operaciones en la Villa 21-24, Zavaleta, de la Ciudad de Buenos Aires. El narco que estaría a la cabeza de la organización tiene 23 años, es peruano y se hace llamar "Pequeño J" o "Julito".

La autopsia revelada este miércoles indicó que fueron torturadas y matadas con brutalidad durante la madrugada del sábado. La saña que aplicaron sobre los cuerpos indicarían que se trató de una represalia y un mensaje disciplinante para los integrantes de la organización narcotraficante. A Lara, la menor de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello.

Por el crimen se encuentran detenidos e imputados por homicidio agravado Magalí Celeste González (28), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Dos de ellos fueron encontrados en la propiedad donde estaban los cuerpos sin vida de las víctimas, mientras limpiaban con lavandina la sangre de las paredes y los pisos. El resto fue

En las últimas horas del miércoles se llevó a cabo un importante operativo en la Villa Zavaleta en búsqueda de los demás implicados en el crimen, aunque todavía no se habría dado con el autor intelectual, que se habría dado a la fuga. El búnker donde operaría la banda habría sido desalojado rápidamente durante la mañana.

En esa línea, en diálogo con Todo Noticias, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso aseguró: “Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales”. Además, afirmó que tienen identificado al capo narco, quien se hace llamar "Pequeño J" o "Julito". “Es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está constituyéndose como líder de esta organización”, sostuvo.



