Surge una nueva criptomoneda para sueldos y gastos cotidianos, regulada por EE.UU.

Una de las compañías líderes dentro del ecosistema de activos digitales, Tether, lanza al mercado una stablecoin, respaldada por dólares y regulada en Estados Unidos, llamada USAT, que funcionará como alternativa digital al efectivo y a los medios de pago tradicionales.

Según la información disponible, estará encuadrada en la promulgada Ley GENIUS que regula la emisión de stablecoins en EE.UU. y representa una innovación entre la alineación de los activos digitales y el liderazgo regulatorio estadounidense.

Entre otras cuestiones, USAT contará con la tecnología de Hadron by Tether, una plataforma de tokenización de activos reales que se ubica entre las más avanzadas del mercado.

El banco cripto que se encargara de su emisión sera Anchorage Digital, el primero y único en ser regulado a nivel federal en Estados Unidos, que además respeta el cumplimiento de la ley GENUS.

También hay que destacar que contará con una de las firmas estadounidenses de servicios financieros y de inversión con sede en Nueva York, Cantor Fitzgerald. Que se especializa en mercados de capitales, banca de inversión, gestión de activos, y servicios de corretaje e inmobiliarios, sirviendo a una amplia gama de clientes institucionales y de alto patrimonio neto.

Diferencias entre tokens

Bitcoin y Ethereum resultan menos estables en comparación a las stablecoins como USDC y USDT. Estás se volvieron una de las opciones favoritas para las nóminas salariales porque son "tokens" cuyo valor esta asociado al de un activo real o es controlado por medio de un algoritmo.

Además, algo que las destaca es que las stablecoins son unas de las criptodivisas a las que se hace referencia en MiCa, el Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos, que comenzó a regir en distintas fases escalonadas para todos los estados miembros desde junio de 2024 y se complementará en julio de 2026.

De esta manera, gradualmente se fueron convirtiendo en el dólar digital de referencia en mercados emergentes y países en desarrollo. Alcanzando cerca de 500 millones de usuarios, enfocándose especialmente en comunidades desatendidas por el sistema financiero tradicional.

Actualmente, la stablecoin más utilizada en el mundo es el token de Tether llamado USD₮, que cuenta con una capitalización de mercado superior a los 169.000 millones de dólares y tiene un volumen diario de transacciones que supera al de algunos gigantes de pagos tradicionales, reemplazando algunas opciones que ofrecen pagos por tarjetas de crédito y remesas.

