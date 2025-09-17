Emilse Córdoba: "Argentina viene pagando su deuda en efectivo porque no puede acceder a tasas razonables"

En diálogo con Canal E, la economista Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, analizó la relación entre el ajuste fiscal, el precio de los bonos soberanos y la reacción del mercado frente a la incertidumbre política y regulatoria.

Ajuste fiscal, deuda y sensibilidad social

El debate sobre el ajuste fiscal está en el centro de las tensiones económicas y sociales. Para Córdoba, el desafío no pasa solo por recortar, sino por cómo se comunica y ejecuta ese recorte. “Llevar de nada a todo parece sumamente complicado”, afirmó, al referirse a los vetos presidenciales sobre leyes relacionadas con la salud y la educación.

Córdoba explicó que el gobierno enfrenta una contradicción: “Al argentino no le gusta que el Estado recorte gastos en áreas sensibles como salud, educación y jubilaciones”, y ese límite social se traslada también al mercado.

Respecto a las proyecciones oficiales, alertó que “aunque el gobierno estima una inflación menor, entre 28% y 30%, sigue siendo alta comparada con el resto del mundo”.

Deuda soberana, riesgo país y nuevas regulaciones

Consultada por la situación de la deuda argentina, Córdoba no dudó en señalar una preocupación creciente entre inversores: “Hay una duda razonable respecto al pago de los próximos vencimientos”. Sin embargo, tranquilizó sobre el próximo gran pago: “El vencimiento fuerte es el 9 de enero y los dólares para eso están”, aseguró.

El problema radica en otro punto clave: el riesgo país, que se mantiene elevado. “No se está pudiendo acomodar el riesgo país y eso impide que Argentina acceda a los mercados a tasas razonables”, explicó. Y fue contundente: “Los bancos centrales del mundo no pagan sus deudas en cash. Argentina lo viene haciendo porque no puede tomar deuda a tasas razonables”. En este sentido, consideró razonable una tasa del 8% anual en dólares para países emergentes.

También analizó la reciente normativa que limitó las operaciones de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). La medida, publicada en horarios inusuales, generó confusión: “Salieron dos criterios interpretativos casi solapados, uno a las 7 de la tarde y otro a las 11:30 de la noche”, dijo.

Aclaró que la normativa “no es nueva, sino que se puso en palabras un criterio que ya existía”, y que afecta exclusivamente a la cartera propia del ALyC, no a familiares o empleados. “Lo que pide es que se quede machado por tipo de moneda, cable con cable y MEP con MEP, para evitar compras masivas de dólares o ventas masivas de bonos”, detalló.

Finalmente, Córdoba señaló que la Comisión Nacional de Valores también emitió un recordatorio sobre el control de los patrimonios netos y la liquidez de los ALyCs: “Esto viene a traer seguridad y tranquilidad hacia los inversores”, concluyó.