El periodista, Alejandro Gomel conversó con Canal E y relató el clima en torno a los vetos presidenciales, las negociaciones con gobernadores y la estrategia electoral del oficialismo tras la derrota en la provincia de Buenos Aires.

“Lo escuchábamos a Javier Milei en el cierre de esta visita a Paraguay que comenzó en el día de ayer con un anuncio importante, venía diciendo que quería mudar la capital argentina a Jerusalén, estamos hablando de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en Israel, dijo vamos a hacerlo en 2026 como ya lo hizo Paraguay, es un anuncio concreto del Presidente”, señaló Alejandro Gomel.

Consolidación de la relación con Paraguay

Luego, manifestó que este gesto reafirmó la cercanía con Santiago Peña: “Una vez más reprenda el que es su gran aliado en la región, Peña, el presidente paraguayo, que habló claramente de poder profundizar esa relación comercial con Paraguay y dentro de lo que es el marco de la región, claro, con el que tiene más afinidad ideológica, sin lugar a dudas, es con el presidente paraguayo”.

En Buenos Aires, Gomel mencionó que toda la atención estaba puesta en la sesión de Diputados: “Hoy la atención política está puesta en el Congreso, adentro y afuera, te diría del Congreso, porque adentro van a estar los diputados tratando el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, especialmente lo que tiene que ver con el hospital Garrahan, afuera una marcha de universitarios que promete otra vez ser contundente, fuerte e importante”.

Las negociaciones del oficialismo para sostener el veto

Asimismo, planteó que el oficialismo buscó negociar: “Hubo muchos movimientos en los últimos días, muchos contactos con gobernadores para tratar de desarticular estos dos tercios que tiene la oposición. Hubo contactos con varios gobernadores, algunos con fotos, otros sin fotos, pero hay ahí una movida que está haciendo el Gobierno y de manera exagerada que dicen abriendo la billetera, tirando algunos pesos a algunas provincias”.

El periodista comentó que dentro del oficialismo, la expectativa se concentra en la votación universitaria: “Esperan hoy poder revertir por lo menos una de las dos. ¿Cuál es la que está más cerca, la que tiene que ver con el financiamiento universitario? Esta es donde hay cierta expectativa de que la oposición no tenga los dos tercios, más difícil, un tema tan sensible como es el Garrahan, en pediatría lo dan como una situación más complicada”.