Bajan los bonos y el riesgo país traspasa los 1300 puntos básicos: ¿Qué pasa en los mercados?

Las primeras horas de operaciones en el mercado norteamericano están mostrando caídas fuertes de los títulos públicos de Argentina denominados en dólares con bajas del 2 y el 3%, en lo que algunos analistas interpretan como la repercusión tras la derrota en el Congreso que sufrió el gobierno ayer miércoles por la tarde.

En este contexto, el riesgo país que mide el banco internacional JP Morgan, suma 11 puntos y se ubica en 1.311 unidades, y pone en evidencia que el mercado está sumamente dudoso respecto a los próximos pasos que dará el gobierno en cuanto al pago de su deuda.

Si bien el ministro Luis Caputo buscó llevar ayer algo de calma a los mercados en un posteo en el que intercambió posiciones con un internauta, sólo confirmó que el país "honrará sus deudas", aunque no especificó como lo haría. De todos modos sostuvo que están analizando cómo avanzar con algunas soluciones.

Cómo abre el dólar este jueves 18 de septiembre

El dólar oficial en el Banco Nación abrirá este jueves 18 de septiembre a $ 1.435 para la compra y $ 1.485 para la venta.

El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.465 y $ 1.474 para ambas puntas.

A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.438 y $ 1.489.

En tanto, el MEP lo hará en $ 1.486 y el Contado con Liquidación en $ 1.499.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.470 y $ 1.490 para ambas cotizaciones.

en desarrollo...