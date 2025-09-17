Juan Pablo Ronderos: "Entre el intento de mostrar y el convencernos tienen que pasar acciones"

En conversación con Canal E, el economista Juan Pablo Ronderos aseguró que la incertidumbre financiera responde a la falta de pragmatismo del equipo económico y al creciente ruido político.

El impacto de la política en la economía

Para Ronderos, la actual volatilidad financiera no puede explicarse únicamente por el contexto electoral. En su análisis, intervienen tres factores clave: el ruido electoral típico, las denuncias de corrupción en el gobierno, y lo que él denomina “errores no forzados” del equipo económico.

“Lo que estamos viendo se explica por tres cosas: el ruido electoral, el ruido político por denuncias de corrupción, y los errores no forzados del equipo económico", sostuvo el economista. Según explicó, estas variables se han mantenido constantes en las últimas semanas, generando un clima de inestabilidad que se reflejó en el riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos.

Aunque los movimientos del Congreso, como la posible derrota del oficialismo en torno a vetos claves, suman tensión, para Ronderos “esto es parte de ese juego que se mezcla entre la política y la economía”.

También se refirió a la reacción inicial positiva de los mercados al último discurso presidencial, pero aclaró: “Me parece que es muy pronto para sacar conclusiones. El pragmatismo se perdió en algún momento de abril para acá”.

Falta de señales concretas

Ronderos puso el foco en la pérdida de una característica que, según él, definía al equipo económico el año pasado: su capacidad para adaptarse. "El pragmatismo estaba arriba de la mesa. Eso se perdió y es lo que tiene que volver", afirmó con énfasis.

Si bien reconoce algunos intentos del gobierno por recuperar el rumbo, es escéptico sobre su efectividad: “Entre el intento de mostrar y el convencernos tienen que pasar tiempo y acciones. Las palabras no alcanzan”, remarcó.

El economista también cuestionó la sobrerreacción de los mercados: “Al principio del año hablaban de que este era el mejor equipo económico de la historia mundial. Hoy los tratan como desalineados. Ni una cosa ni la otra”. No obstante, subrayó que esta volatilidad sí debe ser atendida. “No digo que sea una señal de alarma, pero sí creo que hay que preocuparse por esta reacción del mercado”, advirtió, destacando que revertir las expectativas negativas “no es tan fácil”.

Finalmente, Ronderos señaló que a los condimentos habituales del ciclo electoral argentino se le suman elementos inusuales: “A ese ruido electoral se le añaden dos factores que no están siempre presentes: las denuncias de corrupción y los fallos del equipo económico”. Esto, dijo, “genera tensiones que hay que ocuparse, no solo preocuparse”.

