Luis Caputo ratificó que el gobierno cumplirá con la deuda, pero no explicó cómo

En un mercado financiero dominado por la incertidumbre sobre cómo la Argentina afrontará los próximos vencimientos de deuda, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó enviar una señal de calma a los mercados al asegurar: “Vamos a honrar todas las deudas”, en un posteo en la red social X.

El mensaje llegó en un contexto de fuerte presión cambiaria, con el dólar mayorista operando cerca del techo de la banda ($1.473), un riesgo país que volvió a superar los 1.200 puntos y una caída en los bonos soberanos, reflejo del temor de los inversores a un incumplimiento.

El Gobierno aplica un ajuste social a la medida del FMI, pero hay un cálculo que se desvía del acuerdo

Entre otras cuestiones, y sin profundizar demasiado en las alternativas que están bajo estudio, Caputo afirmó que evalúan alternativas. "En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa", afirmó y agregó: "Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas". De todos modos, evitó precisar, por el momento, cómo honrará la deuda.

"Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos

Además, el titular de Hacienda ratificó el esquema vigente en el mercado de cambios:

Banco Central: sólo interviene comprando dólares cuando la cotización toca el piso de la banda y absorbe pesos en el techo para contener la volatilidad. Tesoro Nacional: puede comprar divisas en cualquier momento, como lo hizo meses atrás por unos USD 3.000 millones cuando la cotización estaba “algo por debajo de 1.200”. Sin embargo, al valor actual, el Tesoro no realizará más compras.

Frente a las dudas sobre la capacidad de pago, el ministro reconoció que el Gobierno analiza distintas fuentes de financiamiento: “Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. No nos agarra de sorpresa. Solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado”, subrayó.

El mercado interpreta estas señales en medio de un doble desafío: el mantenimiento de la banda cambiaria en un escenario de menor oferta de divisas y la necesidad de cubrir compromisos de deuda en un año electoral.

Tres claves económicas de las declaraciones de Luis Caputo

Deuda y financiamiento

El ministro ratificó que la Argentina cumplirá con sus compromisos, aunque admitió que el Tesoro explora “diferentes alternativas” para cubrir los próximos vencimientos. El mercado espera definiciones sobre nuevas fuentes de financiamiento. Esquema cambiario vigente

El Banco Central mantiene su rol limitado a intervenir en los extremos de la banda, mientras que el Tesoro deja de comprar dólares al precio actual, luego de haber adquirido USD 3.000 millones cuando el tipo de cambio estaba más bajo. Señales al mercado en un contexto tenso

Con el riesgo país arriba de los 1.200 puntos y bonos en caída, Caputo buscó enviar un mensaje de continuidad y previsibilidad, en medio de la presión cambiaria y la incertidumbre preelectoral.

lr/ff