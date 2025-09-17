Luis Caputo acusó a Emiliano Yacobitti de "cobrar más que un ministro” y el vicerrector de la UBA lo negó: "Mala persona"

A horas del tratamiento en el Congreso del veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, Luis Caputo cuestionó el salario de Emiliano Yacobitti, y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lo trató de “mala persona”.

En el marco del reclamo presupuestario de las universidades, el cruce comenzó cuando el ministro de Economía reaccionó a una entrevista en la que el exdiputado radical aseguró que “es mentira” que el rechazo del Gobierno a la norma que actualiza el financiamiento de las casas de estudio sea “un problema fiscal”.

Según el proyecto de Presupuesto 2026, la inversión en educación universitaria será incluso menor que en 2025

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante las declaraciones de Yacobitti, Caputo compartió una publicación en su cuenta de la red social X, en la que escribió: “Gana seis veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.

X (@LuisCaputoAr)

Como respuesta, el vicerrector de la UBA expresó: “Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía, sino que además es mala persona”.

X (@Yaco_Emiliano)

Para refutar a Caputo, Yacobitti mostró sus recibos de sueldo

Para sostener sus dichos, Yacobitti difundió sus recibos de sueldo como profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y como vicerrector. Por el primer puesto, cobra una suma neta de 461.090 pesos, mientras que por su cargo en la rectoría recibe 1.817.751 pesos.

En tanto, como remarcó el ministro de Economía, los sueldos que perciben Javier Milei, la vicepresidenta de la Nación y los funcionarios nacionales permanecen congelados desde diciembre de 2023. Sin embargo, el salario de los ministros supera ampliamente al del vicerrector de la UBA.

Presupuesto 2026: con menos transferencias discrecionales, Nación complica las carteras de Educación y Salud provinciales

De acuerdo con información a la que accedió Clarín a través de un pedido de acceso público, cada ministro del Gobierno nacional percibe actualmente un sueldo de 3.584.006 pesos.

Las universidades convocaron a la tercera Marcha Federal Universitaria

Las acusaciones entre Caputo y Yacobitti se produjeron en la noche previa a la Marcha Federal Universitaria, que se concentrará frente al Congreso este miércoles en reclamo contra el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria de la Marcha Universitaria reúne a agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes.

La tercera marcha universitaria está prevista para esta tarde a las 17 en la Plaza del Congreso y fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Confederación Nacional de Docentes Universitarios de los Trabajadores de la Educación (CONADUH) y otros gremios docentes. También confirmaron su presencia la CGT, la CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La protesta no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. Habrá movilizaciones en todo el país, con epicentros en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, San Juan, Catamarca y Jujuy, entre otros puntos.

Tras la cadena nacional, las universidades denuncian que el Presupuesto de Milei ajusta aún más sus fondos

Desde las universidades se reclama la actualización real del presupuesto universitario y paritarias para docentes y no docentes. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes cayeron un 29,1% en términos reales.

Además, la Cámara de Diputados también tratará el veto a la ley de Emergencia Pediátrica, que garantiza el funcionamiento del Hospital Garrahan y de otros centros de medicina infantil. Por esa razón, la convocatoria no se limitará al ámbito universitario, sino que se extenderá también a otros sectores como el de la salud pública.

TV

LT