Según el proyecto de Presupuesto 2026, la inversión en educación universitaria será incluso menor que en 2025

“Las universidades son fábricas de conocimiento. Las verdades se construyen día a día. Nada está tallado en piedra”, sostuvo Claudio Martínez, periodista y divulgador científico en "QR!". Martínez se preguntó por qué el presidente Javier Milei “odia a las universidades", y ensayó una hipótesis: “Su modelo económico no necesita un país de personas cultas y formadas", disparó.

El contexto le da la razón. Según datos del Centro Iberoamericano de Innovación y Tecnología, entre 2023 y 2025 se registró un desplome en la ejecución del presupuesto nacional en materia de educación superior. En términos del Producto Bruto Interno (PBI), pasó de 0,718% en 2023 a 0,569% en 2024, 0,495 en 2025 y, según el proyecto de Presupuesto 2026 girado por Milei al Congreso de la Nación, será de 0,462% durante 2026, contracción denunciada por las universidades en la víspera de la masiva movilización que se espera para este miércoles 17 en la Plaza de los dos Congresos, donde se buscará respaldar que en el recinto se rechace el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Según lo presentado en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, la inversión en educación superior se encuentra en similar situación que en el año 2003, momento en que el país salía de la crisis del 2001. En 2003, la inversión fue de 0,53% del PBI.

El salario docente también se deterioró estrepitosamente: cayó 29,1% entre noviembre 2023 y agosto 2025. Martínez expresó que alrededor de 10.000 docentes del sistema público universitario renunciaron a sus cátedras durante los últimos años. Según el Consejo Universitario Nacional, se necesitaría inyectar 7,3 billones de pesos para que el sistema funcionase con normalidad. No obstante, el presidente Javier Milei dispuso en el proyecto de Presupuesto 2026 que la cifra sea mucho menor: 4,8 billones de pesos.

Tras la cadena nacional, las universidades denuncian que el Presupuesto de Milei ajusta aún más sus fondos

Este miércoles será un día clave. Mientras en el parlamento se discutirá el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, en las calles se espera una movilización histórica en defensa de la educación pública que incluirá a docentes, estudiantes, jubilados y personas de a pie. “No es solo un debate presupuestario —remarcó Martínez—, sino que se trata de qué país queremos: uno que apueste por el conocimiento y la innovación o uno que retroceda décadas”, concluyó.

BR / FPT