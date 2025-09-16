Expresidente del BCRA sobre el Presupuesto de Milei: “Esto no se va a cumplir, es humo para la tribuna”

El expresidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, consideró que el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei “no se va a cumplir” y que “es humo para la tribuna”.

“Son un dibujo, son una mentira”

“Los anuncios, las medidas, el presupuesto que se anunció ayer son más de lo mismo. Con lo cual si uno sigue este mismo camino, los resultados no pueden ser otros”, sostuvo el economista.

“Son irreales claramente cuando cuando uno ve la proyección de crecimiento de inflación entre el 7 y el 12%. Es totalmente incumplible o sería incumplible con una recesión brutal e imposible de sostener socialmente. Por eso yo creo que los anuncios que hubo teóricamente de aumento real o sea por encima de la inflación de partidas críticas como jubilaciones educación salud y pensión son un dibujo, son una mentira”, analizó el extitular del BCRA.

“Humo para la tribuna”

“Porque el presupuesto tiene una regla fiscal muy clara que dice que si los ingresos fiscales no aumentan, el gobierno está habilitado a bajar el gasto en la misma medida. Queda claro que esto no se va a cumplir. Esto solamente es humo para la tribuna”, agregó en declaraciones a Radio 10.

Además señaló que “el presidente, por convicción después de octubre y por la consecuencia de la misma política que lleva a cabo, va a seguir ajustando, va a seguir reduciendo cruelmente sobre los mismos actores que son los que están sufriendo las consecuencias del modelo”.

Tipo de cambio

“Todo el mundo se da cuenta piense como piense y también la gente de a pie de que el dólar está atrasado y precisamente ese es el nudo crítico del problema de este modelo”, explicó Vanoli.

“Quizás el gobierno pueda sostener el tipo de cambio quemando todas las naves de acá los 28 días hábiles que hay hasta las elecciones de octubre pero lo que es seguro es que este tipo de cambio va a estar mucho más alto después de octubre”, estimó.

“Por eso realmente me parece una burla plantear esto en el presupuesto 2026. Queda claro que estamos de nuevo ante un menor crecimiento, ante una menor recaudación, ante un gasto que va a tener que ser ajustado y una economía que lamentablemente entonces nos va a poner en serio riesgo pero no solo en riesgo financiero de la deuda, del resultado fiscal o del sector externo, nos pone ante un riesgo social muy grave y me parece que esto hay que decirlo con todas las letras”, concluyó Vanoli.