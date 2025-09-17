El análisis en 'QR!': metas poco realistas y contradicciones entre el discurso de Javier Milei y la letra del Presupuesto 2026

"Es un discurso mentiroso que no se comparece con lo que se menciona en el desarrollo del Presupuesto", concluyó el vicepresidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Carlos Heller, al momento de comparar el anticipo que el presidente Javier Milei hizo del Presupuesto 2026 en cadena nacional el lunes con la letra del proyecto de ley que giró al parlamento. En diálogo con el equipo periodístico de "QR!", marcó una serie de metas poco realistas y contradicciones que anidan en los fundamentos macroeconómicos, como los ligados al dólar, consumo y gasto público.

En esa tónica, Heller apuntó que el artículo 30 del proyecto de ley propone la derogación de un conjunto de leyes que garantizan el financiamiento de la educación y la ciencia, normas que establecen pisos de inversión estatal en términos de Producto Bruto Interno (PBI). El proyecto comenzará a tratarse en comisión en el Congreso de la Nación el próximo 24 de septiembre.

El diputado expresó que los supuestos macroeconómicos con los que el Poder Ejecutivo diseñó el proyecto de ley del Presupuesto 2026 supone escenarios cuya viabilidad es, en su opinión, prácticamente nula. Según explicó, la inflación prevista para 2025 se ubica en 24,5%, lo que implica que de septiembre a diciembre deberá alcanzar un promedio mensual de 1,1%, alrededor de la mitad de lo que el guarismo marcó durante agosto según INDEC: 1,9%. En la misma línea, para 2026 se proyecta una inflación anual de 10,1%, lo que equivale a 0,84% mensual.

En el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Heller además mencionó que el proyecto de Presupuesto 2026 señala que el valor del dólar en diciembre de ese año será de 1.423 pesos, precio inferior incluso al actual: este martes cerró a 1.480 pesos para la venta.

Presupuesto 2026: Empiria advierte sobre metas poco realistas y desafíos de financiamiento

El proyecto de Presupuesto 2026 asigna 4,8 billones de pesos a universidades nacionales, un aumento del 5% en jubilaciones, 17% en salud y 8% en educación. Sin embargo, Heller reiteró que varias disposiciones legales serían derogadas a partir de 2026, como artículos de las leyes de Educación Nacional, financiamiento de ciencia y tecnología y educación técnica. Según el diputado, esto limita la mejora presupuestaria que había sido establecida en ejercicios anteriores.

En sintonía con la disputa entre el Gobierno y los gobernadores en torno del veto a la ley de reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Heller dijo que en el proyecto aumentan un 105%. Luego explicó que estos fondos buscan garantizar votos suficientes para el acompañamiento parlamentario de vetos presidenciales: “El Gobierno está tratando de que las provincias reciban más recursos con el fin de resolver problemas locales y así lograr el acompañamiento en el Congreso”, advirtió.

El FMI había pedido más ajuste para el Presupuesto 2026

Heller resumió la situación con claridad: “El proyecto de Presupuesto 2026 fue acompañado de un discurso que busca confundir a la opinión pública, al tiempo que ofrece incentivos a sectores específicos, mientras que las cifras proyectadas carecen de consistencia”, observó. El debate parlamentario en la comisión de Presupuesto será clave para determinar si se mantienen las asignaciones propuestas, especialmente en educación, ciencia, salud y ATN, y cómo se ejecutará la política fiscal en 2026.

